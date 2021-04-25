Независимая группа врачей обнародовала свои выводы относительно состояния здоровья Алексея Навального. Медики считают, что лечение, которое получает оппозиционер сейчас, – недостаточное, его нужно перевести в стационар в Москву.

Разрешение на публикацию результатов анализов дала семья Навального. Свои выводы медики также направили в заказном письме в медико-санитарную часть №33 Федеральной службы исполнения наказаний.

Раньше Может быть остановка сердца, врачи заявили о критическом состоянии Навального

Лечение требует участия специалистов различного профиля

Группа врачей отметила, что непосредственно осмотреть пациента у них не было возможности. Однако у них был доступ к результатам анализов и осмотра от 20 апреля.

Тяжесть состояния пациента, сопутствующий длительный период голодания, уровень сложности диагностики сочетанной неврологической патологии, серьезные изменения в результатах анализов требуют комплексного подхода и участия специалистов различного профиля,

– написали медики в письме к МСЧ.

Врачи считают, что, то лечение, которое оппозиционер получал в колонии, нельзя назвать оптимальным.

На что жаловался Навальный:

Боль в пояснице, которая отдавала в правую ногу.

Онемение левого бедра.

Онемение стоп и правой голени.

Онемение в кистях.

Боль при прикосновениях.

Слабость.

Головокружение.

Потемнение в глазах.

Сухость во рту.

Частое сердцебиение.

Обратите внимание! В состав независимой группы вошли специалисты из Института нейрохирургии, "альянса врачей", отделения реанимации больницы имени Баумана и другие.

К теме Наша страна сползает во мрак, – Навальный отреагировал на задержания в России

Навальный сообщил, что выходит из голодовки

Алексей Навальный с 31 марта начал голодовку, требуя допустить к нему частных врачей. Оппозиционер объявил, что выходит из голодовки 23 апреля. Он подчеркнул, что добился достаточно своим поступком. Процесс выхода из голодовки продлится 24 дня.