Лечение – не оптимальное: медики рекомендуют перевести Навального в стационар
Независимая группа врачей обнародовала свои выводы относительно состояния здоровья Алексея Навального. Медики считают, что лечение, которое получает оппозиционер сейчас, – недостаточное, его нужно перевести в стационар в Москву.
Источник:"Новая газета"
Разрешение на публикацию результатов анализов дала семья Навального. Свои выводы медики также направили в заказном письме в медико-санитарную часть №33 Федеральной службы исполнения наказаний.
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Лечение требует участия специалистов различного профиля
Группа врачей отметила, что непосредственно осмотреть пациента у них не было возможности. Однако у них был доступ к результатам анализов и осмотра от 20 апреля.
Тяжесть состояния пациента, сопутствующий длительный период голодания, уровень сложности диагностики сочетанной неврологической патологии, серьезные изменения в результатах анализов требуют комплексного подхода и участия специалистов различного профиля,
– написали медики в письме к МСЧ.
Врачи считают, что, то лечение, которое оппозиционер получал в колонии, нельзя назвать оптимальным.
На что жаловался Навальный:
- Боль в пояснице, которая отдавала в правую ногу.
- Онемение левого бедра.
- Онемение стоп и правой голени.
- Онемение в кистях.
- Боль при прикосновениях.
- Слабость.
- Головокружение.
- Потемнение в глазах.
- Сухость во рту.
- Частое сердцебиение.
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Навальный сообщил, что выходит из голодовки
Алексей Навальный с 31 марта начал голодовку, требуя допустить к нему частных врачей. Оппозиционер объявил, что выходит из голодовки 23 апреля. Он подчеркнул, что добился достаточно своим поступком. Процесс выхода из голодовки продлится 24 дня.
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