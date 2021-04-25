Лікування – не оптимальне: медики рекомендують перевести Навального у стаціонар
Незалежна група лікарів оприлюднила свої висновки щодо стану здоров'я Олексія Навального. Медики вважають, що лікування, яке отримує опозиціонер зараз, – недостатнє, його потрібно перевести у стаціонар у Москву.
Джерело:"Новая газета"
Дозвіл на публікацію результатів аналізів дала родина Навального. Свої висновки медики також направили у рекомендованому листі до медико-санітарної частини №33 Федеральної служби виконання покарань.
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Лікування вимагає участі фахівців різного профілю
Група лікарів зазначила, що безпосередньо оглянути пацієнта вони змоги не могли. Проте мали у доступі результати аналізів та огляду від 20 квітня.
Важкість стану пацієнта, супутній тривалий період голодування, рівень складності діагностики поєднаної неврологічної патології, серйозні зміни в результатах аналізів вимагають комплексного підходу і участі фахівців різного профілю,
– написали медики у листі до МСЧ.
Лікарі вважають, що те лікування, яке опозиціонер отримував у колонії, не можна назвати оптимальним.
На що скаржився Навальний:
- Біль у попереку, який віддавав у праву ногу.
- Оніміння лівого стегна.
- Оніміння стоп і правої гомілки.
- Оніміння у кистях.
- Біль при доторках.
- Слабкість.
- Запаморочення.
- Потемніння в очах.
- Сухість в роті.
- Часте серцебиття.
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Навальний повідомив, що виходить з голодування
Олексій Навальний з 31 березня розпочав голодування, вимагаючи допустити до нього приватних лікарів. Опозиціонер оголосив, що виходить з голодування 23 квітня. Він наголосив, що добився достатньо своїм вчинком. Процес виходу з голодування триватиме 24 дні.
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