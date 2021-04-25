Дозвіл на публікацію результатів аналізів дала родина Навального. Свої висновки медики також направили у рекомендованому листі до медико-санітарної частини №33 Федеральної служби виконання покарань.

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Лікування вимагає участі фахівців різного профілю

Група лікарів зазначила, що безпосередньо оглянути пацієнта вони змоги не могли. Проте мали у доступі результати аналізів та огляду від 20 квітня.

Важкість стану пацієнта, супутній тривалий період голодування, рівень складності діагностики поєднаної неврологічної патології, серйозні зміни в результатах аналізів вимагають комплексного підходу і участі фахівців різного профілю,

– написали медики у листі до МСЧ.

Лікарі вважають, що те лікування, яке опозиціонер отримував у колонії, не можна назвати оптимальним.

На що скаржився Навальний:

Біль у попереку, який віддавав у праву ногу.

Оніміння лівого стегна.

Оніміння стоп і правої гомілки.

Оніміння у кистях.

Біль при доторках.

Слабкість.

Запаморочення.

Потемніння в очах.

Сухість в роті.

Часте серцебиття.

Зверніть увагу! До складу незалежної групи увійшли фахівці з Інституту нейрохірургії, "Альянсу лікарів", відділення реанімації лікарні імені Баумана та інші.

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Навальний повідомив, що виходить з голодування

Олексій Навальний з 31 березня розпочав голодування, вимагаючи допустити до нього приватних лікарів. Опозиціонер оголосив, що виходить з голодування 23 квітня. Він наголосив, що добився достатньо своїм вчинком. Процес виходу з голодування триватиме 24 дні.