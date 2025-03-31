Ледяная буря в Канаде оставила без света больше 400 тысяч человек
- Мощный ледяной шторм в Канаде оставил более 400 тысяч человек без электроснабжения, особенно в провинции Онтарио.
- Несколько населенных пунктов объявили местное чрезвычайное положение из-за перебоев с электричеством и поваленных деревьев; возобновление электроснабжения может занять несколько дней.
- Аварийные службы уже восстановили свет более 250 тысяч канадцев, но плохие погодные условия вызвали десятки ДТП, в том числе на автостраде 401.
Мощный ледяной шторм вызвал массовые обрывы линий электропередач в Канаде. Более чем 400 тысяч человек остались без света.
Несколько населенных пунктов объявили локальное чрезвычайное положение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канадского общественного вещателя CBC News.
Смотрите также В Мьянме произошло второе сильное землетрясение, когда спасатели искали людей
Непогода обрывает линии электропередач в Канаде
Более 400 000 потребителей в провинции Онтарио остались без света в результате ледяного шторма, что пронесся на выходных,
– говорится в материале общественного вещателя CBC News.
Ожидается, что восстановление электроснабжения займет несколько дней. Проблемы с электроснабжением сконцентрированы преимущественно в центральных и восточных регионах провинции.
Из-за сложных погодных условий, перебои с электроснабжением и поваленные деревья несколько населенных пунктов объявили локальное чрезвычайное положение.
Ледяной шторм в Онтарио начался еще утром субботы и постепенно смещался на восток. Несмотря на сложности, аварийные службы уже смогли вернуть свет в дома более 250 тысяч канадцев.
Добавим, что полиция Онтарио заявила о десятках ДТП, вызванных непогодой. Так, на автостраде 401 в районе Кингстона только за два часа в субботу утром произошло 12 ДТП.