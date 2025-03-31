Кілька населених пунктів оголосили локальний надзвичайний стан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канадського суспільного мовника CBC News.

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Негода обриває лінії електропередач у Канаді

Понад 400 000 споживачів у провінції Онтаріо залишилися без світла унаслідок крижаного шторму, що пронісся на вихідних,

– йдеться у матеріалі.суспільного мовника CBC News.

Очікується, що відновлення електропостачання займе кілька днів. Проблеми з електропостачанням сконцентровані переважно у центральних та східних регіонах провінції.

Через складні погодні умови, перебої з електропостачанням та повалені дерева кілька населених пунктів оголосили локальний надзвичайний стан.

Крижаний шторм в Онтаріо почався ще вранці суботи й поступово зміщувався на схід. Попри складнощі, аварійні служби вже змогли повернути світло у домівки понад 250 тисяч канадців.

Додамо, що поліція Онтаріо заявляла про десятки ДТП, спричинених негодою. Так, на автостраді 401 у районі Кінгстона лише за дві години в суботу вранці сталося 12 ДТП.