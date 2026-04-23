Общество очень напряженное: психолог объяснила, готово ли оно к легализации оружия
- Психолог Елена Шершнева объяснила, готово ли украинское общество к легализации оружия.
- Она отмечает, что опасность инициатива по легализации оружия в условиях, когда в стране идет война.
После теракта в Киеве 18 апреля, когда вооруженный мужчина расстреливал беззащитных людей прямо на улице, а полицейские покинули место преступления, встает вопрос легализации в Украине. Однако готовы ли психологически украинцы к такому шагу.
Психолог Елена Шершнева рассказала 24 Каналу, актуальна ли сегодня в Украине легализация оружия. Она предположила, уместно ли проводить параллели с США, где существует разрешение на владение оружием.
В каком ментальном состоянии находится украинское общество?
Шершнева отметила, что во время войны, на этом этапе украинцы ментально не готовы к подобным инициативам.
Она напомнила, что в Соединенных Штатах нет войны, и то там постоянно происходит стрельба. На сегодня украинцы находятся в напряжении, тотальном стрессе. К тому же растет уровень агрессии. Это можно наблюдать даже по бытовым конфликтам, в соцсетях.
"Общество очень напряженное и в таком его состоянии инициатива по легализации оружия является чрезвычайно опасной. Она может иметь место, но не сейчас, не в период войны и тотального напряжения у каждого украинца", – подчеркнула психолог.
Важно! Военный эксперт и эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко считает, что сравнивать ситуацию в Украине с США, где давно принят закон о легализации оружия, не стоит. По его мнению, эта проблема имеет много нюансов, и легализацию оружия нельзя рассматривать как "механический вопрос, на который можно "натянуть" правовую рамку и все заработает". Например, в случае легализации оружия представители правоохранительных органов будут иметь большие полномочия и они должны быть иначе подготовленными. Также должна существовать культура обращения с оружием у гражданских.
В контексте стрельбы, которая произошла в Киеве, возможно, по ее мнению, еще более жестко рассматривать предоставление разрешений на владение оружием и пытаться уменьшить его количество у населения, чтобы таких случаев было меньше.
В то же время возникает вопрос, как людям защитить себя, если полиция убегает с места стрельбы вместо того, чтобы защищать граждан.
Однако будем ли мы чувствовать себя защищенными, если у каждого такого Васильченкова (стрелок, совершивший теракт в Киеве. – 24 Канал) будет оружие и он сможет идти по улице, сидеть на чердаке или из своего окна целиться в людей?
– пояснила Елена Шершнева.
Подытоживая она отметила, что на сегодня Украина не готова к легализации оружия, пока общество находится в таком ментальном состоянии, как сейчас.
Какие мысли относительно легализации оружия в Украине?
После теракта в Киеве 18 апреля актуализировался вопрос принятия закона о разрешении владения оружием украинцам.
По мнению главы МВД Игоря Клименко, гражданским гражданам для самозащиты нужно предоставить право владения огнестрельным оружием нужно предоставить право на владение огнестрельным оружием, включая короткоствольное. Министр отметил, что в ближайшее время будут проведены экспертные обсуждения по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.
Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус считает, что легализация оружия – "не означает вседозволенность", ведь предусматривает обязательные медосмотры и постоянное обучение, которые должны стать нормой, как и для получения водительских прав.
Напомним, что в феврале 2022 года законопроект №5708 о гражданском огнестрельном оружии, предусматривающий системное урегулирование оборота оружия в Украине, поддержали 274 народных депутата. Документ был принят в первом чтении, но был вынесен в повестку дня будущих сессий парламента.