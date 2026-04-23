Общество очень напряженное: психолог объяснила, готово ли оно к легализации оружия

После теракта в Киеве 18 апреля, когда вооруженный мужчина расстреливал беззащитных людей прямо на улице, а полицейские покинули место преступления, встает вопрос легализации в Украине. Однако готовы ли психологически украинцы к такому шагу.

Психолог Елена Шершнева рассказала 24 Каналу, актуальна ли сегодня в Украине легализация оружия. Она предположила, уместно ли проводить параллели с США, где существует разрешение на владение оружием.

В каком ментальном состоянии находится украинское общество?

Шершнева отметила, что во время войны, на этом этапе украинцы ментально не готовы к подобным инициативам.

Она напомнила, что в Соединенных Штатах нет войны, и то там постоянно происходит стрельба. На сегодня украинцы находятся в напряжении, тотальном стрессе. К тому же растет уровень агрессии. Это можно наблюдать даже по бытовым конфликтам, в соцсетях.

"Общество очень напряженное и в таком его состоянии инициатива по легализации оружия является чрезвычайно опасной. Она может иметь место, но не сейчас, не в период войны и тотального напряжения у каждого украинца", – подчеркнула психолог.

Важно! Военный эксперт и эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко считает, что сравнивать ситуацию в Украине с США, где давно принят закон о легализации оружия, не стоит. По его мнению, эта проблема имеет много нюансов, и легализацию оружия нельзя рассматривать как "механический вопрос, на который можно "натянуть" правовую рамку и все заработает". Например, в случае легализации оружия представители правоохранительных органов будут иметь большие полномочия и они должны быть иначе подготовленными. Также должна существовать культура обращения с оружием у гражданских.

В контексте стрельбы, которая произошла в Киеве, возможно, по ее мнению, еще более жестко рассматривать предоставление разрешений на владение оружием и пытаться уменьшить его количество у населения, чтобы таких случаев было меньше.

В то же время возникает вопрос, как людям защитить себя, если полиция убегает с места стрельбы вместо того, чтобы защищать граждан.

Однако будем ли мы чувствовать себя защищенными, если у каждого такого Васильченкова (стрелок, совершивший теракт в Киеве. – 24 Канал) будет оружие и он сможет идти по улице, сидеть на чердаке или из своего окна целиться в людей?

– пояснила Елена Шершнева.

Подытоживая она отметила, что на сегодня Украина не готова к легализации оружия, пока общество находится в таком ментальном состоянии, как сейчас.

