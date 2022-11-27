Вероятно, эта история могла появиться для того, чтобы скрыть развертывание производства отечественной САУ. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
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Как отмечает Киричевский, к примеру, есть задача наладить производства отечественной самоходной артустановки калибра 155 миллиметров. Индекс эксперт не назвал, но она засветилась в истории с победой на Змеином.
"Соответственно, чтобы максимально посвятить ее производство, учитывая, что мощности для изготовления опытного образца сосредотачивались на Востоке и их пришлось эвакуировать, нужно придумать еще более яркую фантастическую историю, в которой будет фигурировать похожая колесная самоходная артустановка, но другого типа", – объясняет Иван Киричевский.
Он добавляет, что "Богдана" и Caesar очень похожи, поэтому здесь может быть поверхностная версия.
Украинский оборонно-промышленный комплекс работает
Военный эксперт отмечает, что информация о работе оборонно-промышленного комплекса Украины засекречена, и это правильно. Так что детали мы сможем узнать только после победы.
Как же получилось, что в теории советского вооружения должно было хватить на 3 месяца войны, а мы воюем до сих пор? Мы даже используем комплектующие из "российского ленд-лиза", чтобы поднимать наши танки с хранения. Как же так получилось, что зенитные ракеты тоже были рассчитаны на непродолжительный период, а до сих пор что-то работает? И так дальше,
– акцентирует Киричевский.
Другие американские журналисты намекают, что для доставки "хлопка" в Крым ВСУ вполне могут использовать советские беспилотники типов Ту-141 и Ту-143, которые похожи на крылатые ракеты и выступали их имитаторами.
"Якобы если выбросить ненужное оборудование, туда можно прикрутить 150 килограммов хлопка, который будет литься на головы россиянам. Кстати, тоже неплохой пример изобретательности", – отмечает эксперт.
Киричевский акцентирует, что подтвердить или опровергнуть информацию пока нельзя. Но это демонстрирует, что несмотря на организационные и структурные недостатки, мозги в украинском оборонном комплексе работают.
"Очень интересные образцы становятся в строй, поэтому все может быть", – резюмировал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
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- Операция по деоккупации острова Змеиный длилась более двух месяцев. Это был комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств.
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