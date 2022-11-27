Ймовірно, ця історія могла з'явитися для того аби утаємничити розгортання виробництва вітчизняної САУ. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Як зауважує Киричевський, до прикладу, є завдання налагодити виробництва вітчизняної самохідної артустановки калібру 155 міліметрів. Індекс експерт не назвав, але вона засвітилася в історії з перемогою на Зміїному.

"Відповідно, щоб максимально утаємничити її виробництво, зважаючи на те, що потужності для виготовлення дослідного зразка зосереджувалися на Сході і їх довелося евакуювати, потрібно вигадати ще більш яскраву фантастичну історію, в якій буде фігурувати схожа колісна самохідна артустановка, але іншого типу", – пояснює Іван Киричевський.

Він додає, що "Богдана" та Caesar дуже схожі, тож тут може бути поверхова версія.

Український оборонно-промисловий комплекс працює

Військовий експерт наголошує, що інформація про роботу оборонно-промислового комплексу України засекречена, і це правильно. Тож деталі ми зможемо дізнатися лише після перемоги.

Як же так вийшло, що в теорії радянського озброєння мало вистачити на 3 місяці війни, а ми воюємо досі? Ми навіть використовуємо комплектуючі з "російського ленд-лізу", щоб підіймати наші танки зі зберігання. Як же так вийшло, що зенітних ракет теж було розраховано на нетривалий період, а досі щось працює? І так далі,

– акцентує Киричевський.

Інші американські журналісти натякають, що для доставки "бавовни" у Крим ЗСУ цілком можуть використовувати радянські безпілотники типів Ту-141 і Ту-143, які схожі на крилаті ракети й виступали їхніми імітаторами.

"Мовляв, якщо викинути непотрібно обладнання, туди можна прикрутити 150 кілограмів бавовни, яка литиметься на голови росіянам. До речі, теж непоганий приклад винахідливості", – зазначає експерт.

Киричевський акцентує, що підтвердити чи спростувати інформацію поки не можна. Та це демонструє, що, попри організаційні та структурні недоліки, мізки в українському оборонному комплексі працюють.

"Дуже цікаві зразки стають у стрій, тому все може бути", – резюмував військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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