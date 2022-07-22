Легендарная музыкальная группа Imagine Dragons поддержала Украину. Она будет продвигать направление медицинской помощи.

Соответствующую информацию 22 июля рассказал президент Владимир Зеленский. Стоит отметить, что ранее фронтмен Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте в Праге.

Заметьте Солист Imagine Dragons со сцены обратился к украинцам: "Эта песня для Украины"

Imagine Dragons стали амбассадорами платформы United 24

Легендарные Imagine Dragons стали амбассадорами платформы United 24,

- заявил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что:

группа будет продвигать направление медицинской помощи;

сначала они поддержат сбор на скорые, который начала первая леди Елена Зеленская.

Владимир Зеленский добавил, что в 2018 году группа впервые посетила Украину, а уже в 2022-м – продолжает делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире.

Президент Украины поблагодарил группу за это.

Что известно о платформе United 24

United24 – является глобальной инициативой украинских властей по поддержке Украины. Указ о создании такой платформы подписал Владимир Зеленский.

Платформу запустили после начала полномасштабного нападения россии на Украину – с 5 мая 2022 года.

Сейчас это национальный бренд Украины, который объединяет международных партнеров и благотворителей, которые хотят помочь нашей стране.

Люди во всем мире могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против россии. Более того, известные личности становятся амбассадорами платформы United 24.

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