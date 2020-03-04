Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США

Центральное разведывательное управление США – легендарная спецслужба с более чем 70-летней историей. О создании ведомства, его самых известных операциях и неудачах, а также о современном ЦРУ – читайте в материале 24 канала.

Скандал в Уотергейте

17 июня 1972 года в США два кандидата – республиканец Ричард Никсон и демократ Джордж Макговерн – готовились к битве за президентское кресло.

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Первый вляпался в так называемый "Уотергейтский скандал". В тот же день 17 июня в отеле Watergate правоохранители задержали пятерых шпионов, проникших в штаб-квартиру демократов, установили прослушивающую аппаратуру и фотографировали документы.



Гостиничный комплекс Watergate в Вашингтоне / Пресс-служба Минбороны США

Сразу же началось расследование, которое все же не помешало Никсону выиграть выборы и во второй раз стать президентом США. Но тогда он и не подозревал, что в ходе расследования этого дела окажется, что пятерка "водопроводчиков" (как их окрестили журналисты) были спецагентами, а он впоследствии уйдет в отставку.

Расследование дела продолжалось с 1972 по 1974 год. И если бы Никсон сидел тихо, возможно, ему все обошлось. Но он попался на "превышении своих полномочий": начал думать, как можно использовать ФБР и различные организации для того, чтобы помешать следствию.

Так вот, бывший глава аппарата Белого дома Гарри Холдеман получил прямой приказ от Никсона вмешаться в работу ФБР и заставить их остановить расследование против него.



Ричард Никсон Гарри Холдеман / Коллаж 24 канала

После этого за дело взялись журналисты: расследование, постоянные статьи, а еще и все судебные заседания начали транслировать на телевидении. За этим процессом американцы наблюдали как за любимым сериалом. Тогда 85% жителей США посмотрели хотя бы одно заседание.

Как результат – против Никсона начали процедуру импичмента. И когда он понял, что спрыгнуть с крючка уже не удастся, ушел в отставку сам.

Как появилось ЦРУ

Скандал в Уотергейте связывают с самой известной спецслужбой в мире – ЦРУ. Предположений и домыслов об участии агентов десятки. Но всех их опровергает один простой факт: среди "водопроводчиков" были бывшие агенты ЦРУ, а вот из действующих никто не вмешивался в дело. У них просто не было права.

Центральное Разведывательное Управление появилось в 1947 году. Создал его 33 президент США Гарри Трумэн. Это единственный в стране орган, уполномоченный законно выполнять тайные операции за рубежом по прямому приказу президента.



33 американский президент Гарри Трумэн / Фото: Encyclopædia Britannica

Хотя, идея создания ЦРУ принадлежит американскому офицеру разведки Уильяму Доновану по кличке "Дикий Билл". Именно его считают отцом ЦРУ, а статуя "Дикого Билла" до сих пор стоит в штаб-квартире ведомства.

Так вот, когда он давал Трумэну рекомендации относительно создания ЦРУ, Донован хотел стать директором. Несмотря на это, 33 президент поставил во главе другого человека. Сам Донован остался за кулисами и передавал агентам информацию из тех мест, которые закрывал железный занавес.



"Отец американской разведки" Уильям Донован / Фото: Официальный сайт ЦРУ

Требования к кандидатам на должность директора разведки были очень жесткими. По мнению Трумэна, идеальным директором стал бы опытный военный и государственный деятель Роскоу Гилленкоттер.

Испытание атомной бомбы в СССР и Корейская война

Если задачей ЦРУ можно назвать сбор и обработку информации, то задача главы ведомства – постоянно отчитываться о результатах наблюдений высшему командованию США. Одним из ключевых процессов, за которым наблюдали тогдашние ЦРУшники – советские испытания атомной бомбы.

По данным агентов, первые тестирования должны были состояться после 1950 года, но по факту испытания стартовали в 1949-м. Роскоу обвинили в том, что под его руководством ЦРУ не просто не спрогнозировали точной даты испытаний, но даже не увидели их после того как они произошли.

Мы знали, что они работают над испытаниями. ЦРУ начали свою работу. Проблема в том, что ЦРУ создали после войны. В тот период, когда СССР уже были на пол пути до окончания тестирования,

– пояснил Гилленкоттер.

"Если бы мы знали об этом с самого начала, мы бы уже давно придумали план, который помог бы нам в будущем. В этом случае мы просто не знали, когда именно они начали работу", – добавил он.



Первый руководитель ЦРУ Роскоу Гилленкоттер / Фото: Официальный сайт ЦРУ

Как ни странно, но такой промах ЦРУшникам простили. Но не успел Роскоу оправиться от одного прокола, как вслед за ним стартовал другой. На этот раз в 1950 году.

Началась Корейская война: Северная напала на Южную. А дальше все по стандартной схеме: поскольку Роскоу и его агенты не смогли предвидеть такого поворота событий – его просто отстранили от должности.

Попытки ЦРУ расколоть Советский Союз

Новосозданный орган к активным действиям перешел в 1948-м. Одна из попыток раскола Советского Союза. Операцию назвали Splinter Factor ("Фактор раскола"). Суть – убедить СССР в том, что коммунисты по всему миру начали предавать партию и коммунистический режим.

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До 1956 года агенты ЦРУ дезинформировали советскую власть. Якобы ключевые персоны в Болгарии, Чехословакии, ГДР, Венгрии и Польше начали сливать британцам и американцам данные о СССР. Не теряя времени, россияне делали то, что умеют лучше всего: сотни расстреливали, а тысячи бросали гнить в тюрьме. Проблема только в том, что большинство пострадавших на самом деле были совсем невинными и непричастными к игре обеих спецслужб людьми.

Антиамериканская истерия в Европе достигла пика. Везде искали американских агентов. Опустился железный занавес, мир предстал на пороге Третьей мировой войны,

– отметил журналист Владимир Мисан-Милясевич.

Сколько именно людей отправились за решетку, были расстреляны, исчезли или пострадали – неизвестно. Но говорится о десятках тысяч. Например, только в Чехословакии за пол года арестовали 169 тысяч человек. Их подозревали в работе на американцев.

Во всей этой истории есть ключевая персона – Ноэль Филд. Это американский дипломат, который из-за своих ожесточенных коммунистических взглядов начал шпионить для СССР. Его поймали 11 мая 1949 года в Праге и вывезли в Венгрию. Как свойственно: пытали и допрашивали.



Шпион Ноэль Филд с женой Гертой | Фото: Looking for Alice

Ему повезло, потому что со шпионами-предателями у советских спецслужб разговор был короткий. Но Филд не шпионил для США и даже после всех пыток смог это доказать. Поэтому когда в Кремле поняли, что это огромная игра с целью свержения режима, его выпустили на свободу, а на "информационные вбросы" ЦРУшников просто закрыли глаза.

"Мои обвинители, по сути, имеют те же убеждения, что и я. Ненавидят те же вещи и тех же людей, как я: сознательных врагов социализма, фашистов, ренегатов и предателей. Учитывая их веру в мою вину, я не могу их обвинить. Не могу и не одобрить их пренебрежение. Это ужас", – сказал Филд.

Государственный переворот в Иране

В 1953 году ЦРУ в сотрудничестве с британскими спецслужбами устроили государственный переворот в Иране. Опереции получила название Ajax. Все началось с иранской нефти. Тогда ее фактически контролировала Великобритания.

И на горизонте появился политик Мохаммед Мосаддык, который выступил за национализацию нефти в стране. С одной стороны, это должно было поднять экономику Ирана. С другой – ухудшить отношения с США и Британией. Фактически разорвать их, изгнав иностранные нефтяные компании с территории Ирана.



Демократически избранный премьер-министр Ирана Мохаммед Мосаддык / Фото: Shoaresal.ir

В 1951 году начались массовые демонстрации и на фоне требований митингующих старое правительство ушло в отставку, а Мосаддык занял пост премьера. Кампания построенная на национализации нефти сделала его героем в глазах простых людей.

Просидеть на посту спокойно ему не позволили другие оппоненты, которые, очевидно, имели выгоду от разделения нефти иностранными компаниями. Мосаддык был важной персоной, он приносил много проблем не очень честным политикам. Конфронтация между политическими силами в одной стране вредила интересам другой. Поэтому за дело взялись американцы с британцами. Выбор у них был небольшим: если бы не вмешались они этим занялось бы СССР.

План был прост: сбросить Мосаддыка с должности и поставить своего человека. Новым, заинтересованным в интересах американцев и британцев, должен был стать иранский генерал и бывший министр внутренних дел Фазлолла Захеди.



Иранский государственный деятель Фазлолла Захеди / Фото: Faradeed.ir

Как только с кандидатурой определились, ЦРУ запустили масштабную информационную кампанию против Мосаддыка. Его обвиняли в коррупции, коммунизме и антиисламистских взглядах. А за такие вещи в Иране, мягко говоря, по голове не погладят. В дополнение проплатили митинги по всей стране.

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Все выглядело так, будто Мосаддык не способен справиться с кризисом, постигшим страну. И здесь по сценарию пришел генерал Захеди, привел с собой армию, успокоил людей, а Мосаддыка арестовал.

Догадаться не тяжело – операция удалась, потому что Иран наладил нефтяное и экономическое сотрудничество с Британией и США. Если бы Иран в то время оказался под влиянием СССР, кто знает, как бы все обернулось сегодня.

Разведки СССР и США: сотрудничество и противостояние

Хотя, это вовсе не означает, что Москва и Вашингтон в плане спецслужбы не сотрудничали между собой. Обмен информацией был и будет всегда. Даже несмотря на то, что американцы не раз пытались сбросить коммунистический режим.

До Холодной Войны разведки обеих стран работали в одном лагере. А когда стало понятно, что СССР мало чем отличается от нацистской Германии, ЦРУ активно старались держать их под контролем. Примеров дестабилизационной работы против СССР в практике спецслужб США хватает.

Разведки всего мира всегда контактируют. Но далеко не все происходят "под софитами телекамер". Но что с этого является достоверным фактом, что выдумкой, а что – операцией прикрытия, боюсь, мы узнаем не скоро, – отметил журналист Александр Шульман.

Особое внимание уделялось посольствам: учреждения могли просто кишеть шпионами. Если говорить о посольстве США в Москве, то техработники, водители или секретари – это россияне. Ну и, соответственно, наоборот. Спецслужбы пытались вербовать людей и делали их своими информаторами.

Очень интересная история произошла в феврале 1945 года в том же СССР. Происходило открытие лагеря "Артек". Как водится, на такие события пригласили послов, среди них были представители США и Великобритании.

Но больше всего не повезло американцу. КГБшники придумали гениальный план: пионеры подарили послу огромный герб США, который изготовили из 20 ценных пород дерева. Эту красоту повесили в посольстве. Но никто не знал, что там есть интересный сюрприз – уникальный "жучок".



Представитель США в ООН демонстрирует советский "жучок" / Фото: Pinterest

Утечка информации у американцев была до 1952 года. Остановить ее удалось только тогда, когда ЦРУшникам удалось завербовать офицера ГРУ Петра Попова. Он и предупредил их об утечке данных. Таких историй со шпионами и различными устройствами в истории любой спецслужбы множество.

Спецоперация на Кубе

В апреле 1961 года американцы решили начать новую спецоперацию, в этот раз на Кубе. Цель – Фидель Кастро. Свалить его режим было задачей не из легких, поэтому планирование операции началось еще за несколько лет до ее начала. За дело взялись специалисты из ЦРУ.

Кто такой Фидель Кастро?Родился на Кубе в 1926 году. В 1953 году он возглавил восстание против Фульхенсио Батисты, который захватил власть в стране в результате военного переворота. Два года Кастро провел в тюрьме. Затем продолжил подготовку к революции и в 1959 году пришел к власти.



Кастро руководил страной почти 50 лет. В 2008 году он передал управление Кубой своему брату Раулю. Умер на 91 году жизни – в последние годы у него были проблемы со здоровьем.

Они организовывали партизанское движение из людей, которых преследовали на Кубе или недовольных правлением Кастро. Кодовое название таких организованных групп – "подразделение 2506".



Президент США Джон Кеннеди приветствует членов "подразделения 2506" / Фото: Пресс-служба Белого дома

Кроме партизанских отрядов в спецоперации принимали участие американские ВВС, бронетехника и все, что было связано с военным обеспечением отрядов. Хотя и в Вашингтоне старались максимально скрыть свою причастность.

В целом ситуация должна была выглядеть так, будто в стране началась гражданская война, а США стали на сторону противников Кастро. Но все кардинально изменилось, ЦРУ не спрогнозировало ход битвы. Кубинцы сбили американские самолеты, перебили партизан, некоторых взяли в плен, других в тюрьму.



Бывший премьер-министр Кубы Фидель Кастро / Фото: Getty images

А после того, как все закончилось, в ООН еще и осудили США за вмешательство на Кубе. Поэтому операцию в заливе Свиней называют одной из самых провальных в истории Центрального разведывательного управления.

Шло к тому, чтобы отвоевать Кубу руками самих кубинцев. На острове должно было начаться восстание, американцы должны были предоставлять транспортную и огневую поддержку,

– пояснил Мисан-Милясевич.

В последний момент, когда в теории по этиму планом ЦРУ кубинцев должны были поддержать американцы, Кеннеди сказал: "Нет". Мол, мы туда лезть не будем. Это их внутренние дела. Была интересная формулировка, что авиация США с целью поддержки несколько раз пролетит над позициями десантников, чтобы их подбодрить. За три дня десантников разбили – кого перестреляли, а кто-то сам утонул.

Самый ценный агент Кремля в США

В истории американской разведки был беспрецедентный случай с человеком по имени Олдрич Эймс. Он – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ, которого в 1985 году завербовали россияне. В течение девяти лет Эймс передавал Кремлю информацию о деятельности спецслужб США.

Он рассекретил россиянам данные о 20 американских агентах, которых в результате поймали и убили. Его считают самой ценной находкой России в шпионской деятельности. Для Америки он яркий пример измены Родине.



Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс / Фото: Agence France-Presse

По данным американских СМИ, Эймс за все время своей работы с КГБ получил от СССР почти пять миллионов долларов гонорара. Правда, деньги ему не пригодились. ФБР разоблачило и поймало шпиона в 1994 году и за измену родине он отбывает свое пожизненное в тюрьме Индианы.

Теракт 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года – этот день запомнился не только американцам, но и всему миру. Террористические атаки, которые унесли жизни почти трех тысяч человек. И действительно ли это была "Аль-Каида"?

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Ходят легенды, что за всем этим могут стоять агенты ЦРУ. Одна из версий такова: самолет, который врезался в торговый центр, не мог бы полностью разрушить здание. Разве в том случае, если террористы точно знали чертежи конструкции.

Вторая версия: якобы американские высокопоставленные чиновники знали о запланированной атаке, но не действовали. То же самое касается и ЦРУ: поскольку это разведка, то предупреждать и предотвращать такие нападения – их прямая обязанность.



В результате теракта погибли 2 996 человек / Фото / The New York Times

Но в действительности все очень сложно. Сегодня ответственность за нападение лежит на террористической группировке "Аль-Каида". И как любят говорить в ЦРУ: "Мы не можем это подтвердить, но и не можем отрицать".

Сразу после терактов США объявили о так называемой "войне против терроризма". Понятие, кстати, довольно сомнительное. У исследователей этого вопроса есть сомнения относительно правильности или неправильности действий США. Роль мышц во всей этой ситуации играет американская армия, а мозга само собой – ЦРУ.

Ликвидация "террориста №1" Усамы бен Ладена

Найти террориста просто, ликвидировать его – теоретически тоже. А вот суметь раскрутить его на информацию – это уже работа профессионалов. Именно благодаря кропотливой работе и терпению агентам ЦРУ удалось определить местонахождение самого известного террориста планеты Усамы бен Ладена.

Проблема в поисках заключалась в том, что после того, как однажды ЦРУшники отследили телефон бен Ладена, он перестал его использовать. Поэтому агенты выбивали информацию из задержанных террористов в секретных тюрьмах ЦРУ.



Террорист Усама бен Ладен / Фото: Canadafreepress

Отследить его местонахождение удалось с помощью спутников. В Абботтабаде (город в Пакистане) ЦРУ обнаружили здание, которое в несколько раз было больше, чем у местных жителей. По периметру располагались пятиметровые заборы с колючей проволокой.

Оттуда почти никто не выходил, отсутствовала телефонная связь и интернет. Поэтому предположив, что там может быть кто-то важный, ЦРУшники организовали неподалеку штаб-квартиру для наблюдения, которое длилось несколько месяцев с помощью беспилотника.

Как только появилась информация, что это здание – укрытие лидера "Аль-Каиды", тогдашний президент Барак Обама дал приказ: на задание отправили 24 спецназовца SEAL, которые под координацией ЦРУ легко ликвидировали террориста.



Вид здания, в котором находился бен Ладен с воздуха / Фото: Официальный сайт ЦРУ

Операция получила название "Копье Нептуна" и стала одной из самых обсуждаемых в мире. Ее нельзя приписывать исключительно спецслужбам. Пентагон, в частности, неоднократно помогал ЦРУ в различных операциях: предоставлял людей и технику. Эти ведомства практически не могут существовать друг без друга.

Что известно о современном ЦРУ

Кстати, ЦРУ во время своих операций очень часто использует дроны. Они минимизируют человеческие потери и более незаметными. Иранского генерала Сулеймани тоже убрали с помощью дрона. И не исключено, что за этим стояли ЦРУ, ведь ракета не задела мирных людей.

Кто такой Касем Сулеймани?Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения. Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.



Иранский генерал Касем Сулеймани / Фото: Associated Press



В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Дроны – это, пожалуй, единственное, что известно о мощных технологиях спецслужб. Остальные пока остаются в огромном секрете. Из известного – разве что количество погибших агентов. И то – только за 2009 год. Тогда их было 90. Это те, кто отмечен на доске памяти. Потому что есть и такие, чьи имена нам пока не раскрывают.

ЦРУ пережило немало взлетов и падений. Например, после ликвидации Варшавского договора, а после него и распада СССР, образ врага в глазах американцев начал уменьшаться. Россия и без коммунистов оставалась злом, но финансирование спецслужб с 1991 по 1997 год постоянно уменьшалось.

Сокращались цели директората, а внимание разведчиков спало. Правда, с 1998 года с приходом нового директора некоторые отделы начали наращивать свои мощности. Например "Отдел исследования России и Европы" – один из важнейших в американских спецлужбах.



Штаб-квартира ЦРУ находится в 13 километрах от Вашингтона / Фото: Официальный сайт ЦРУ

Он охватывает страны, которые могут быть союзниками или потенциальными врагами для нацбезопасности США. Именно этот отдел приложил руку к падению Берлинской стены, развалу СССР и войн на территории Югославии.

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А сегодня он анализирует гонку вооружений, контролирует настроения общества в ключевых странах и ищет выгоду от этих стран для США. Именно поэтому сегодня на счету ЦРУ удачных операций гораздо больше, чем неудачных.

Работа разведки в современном мире очень непростая. Но на стене главного вестибюля старого здания ЦРУ выгравирована надпись, характеризующая эту работу: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными".