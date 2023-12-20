Экс-работник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что приветствует действия российских добровольцев. Однако, по его мнению, они вряд ли смогут зайти далеко.
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На это есть несколько причин, в частности ограниченность человеческих ресурсов.
Надо признать, что РДК и легион "Свобода России" – это не о тысячах людей, это гораздо меньше,
– подчеркнул Ступак.
Кроме того, их состав все труднее пополнять. По каким-то причинам россиян, которые хотят присоединиться к РДК или "Свободе России", задерживают на этапе планирования выезда через третьи страны.
К тому же теперь гораздо труднее планировать дальнейшие операции, ведь российская власть активно к ним готовится. Она усилила границу – выставила там много военных и техники, заминировала все.
В то же время укрепление приграничных областей России выгодно Украине. Ведь эти силы страна-агрессор могла бы использовать где-нибудь на фронте.
Детальнее о планах легиона "Свобода России"
Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников в интервью The Sun сказал, что Путин и его марионетки не уйдут просто так, поэтому нет другого способа от них избавиться, кроме как силой.
Путин и его марионетки не уйдут просто так. Вся оппозиция покинула Россию или была брошена в тюрьму. Нет другого способа остановить эту трагическую войну, кроме как силой,
– констатировал Андронников.
По его словам, легион станет детонатором, а российское общество – бомбой.
На российском пограничье неспокойно: последние новости
- В воскресенье, 17 декабря, произошло стрелковое сражение в селе Теребрено на Белгородщине. Украинская разведка заявила, что за этим стоят противники кремлевского режима. Они уничтожили взводный опорный пункт российских войск.
- Перед этим на Белгородщине взорвался автомобиль с российскими чиновниками. Вероятно, это произошло по причине заминирования приграничной территории.
- Как известно, во время рейда РДК на Брянщине в ноябре добровольцы уничтожили подполковника ФСБ. Однако неизвестно, из какого именно оружия.