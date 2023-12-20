Експрацівник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що вітає дії російських добровольців. Однак, на його думку, вони навряд чи зможуть далеко зайти.

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На це є кілька причин, зокрема обмеженість людських ресурсів.

Треба визнати, що РДК та легіон "Свобода Росії" – це не про тисячі людей, це набагато менше,

– наголосив Ступак.

Крім того, їхній склад дедалі важче поповнювати. З якихось причин росіян, які хочуть доєднатись до РДК чи "Свободи Росії", затримують на етапі планування виїзду через треті країни.

Зверніть увагу! Попри належність Російського добровольчого корпусу й легіону "Свобода Росії" до Інтернаціонального легіону ТрО України, їхні члени не є українськими громадянами. Тому Київ не відповідає за їхні численні операції на території країни-агресорки.

До того ж тепер значно важче планувати подальші операції, адже російська влада активно до них готується. Вона посилила кордон – виставила там багато військових і техніки, замінувала все.

Водночас зміцнення прикордонних областей Росії вигідне Україні. Адже ті сили країна-агресорка могла б використати десь на фронті.

Детальніше про плани легіону "Свобода Росії"

Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронников у інтерв'ю The Sun сказав, що Путін і його маріонетки не підуть просто так, тому немає іншого способу їх позбутись, окрім як силою.

Путін і його маріонетки не підуть просто так. Уся опозиція покинула Росію або була кинута у в'язницю. Немає іншого способу зупинити цю трагічну війну, окрім як силою,

– констатував Андронников.

За його словами, легіон стане детонатором, а російське суспільство – бомбою.

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