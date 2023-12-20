Експрацівник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що вітає дії російських добровольців. Однак, на його думку, вони навряд чи зможуть далеко зайти.
До теми РДК розширює діяльність: що робить підрозділ, який здійснив рейди на Бєлгородщину та Брянщину
На це є кілька причин, зокрема обмеженість людських ресурсів.
Треба визнати, що РДК та легіон "Свобода Росії" – це не про тисячі людей, це набагато менше,
– наголосив Ступак.
Крім того, їхній склад дедалі важче поповнювати. З якихось причин росіян, які хочуть доєднатись до РДК чи "Свободи Росії", затримують на етапі планування виїзду через треті країни.
До того ж тепер значно важче планувати подальші операції, адже російська влада активно до них готується. Вона посилила кордон – виставила там багато військових і техніки, замінувала все.
Водночас зміцнення прикордонних областей Росії вигідне Україні. Адже ті сили країна-агресорка могла б використати десь на фронті.
Детальніше про плани легіону "Свобода Росії"
Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронников у інтерв'ю The Sun сказав, що Путін і його маріонетки не підуть просто так, тому немає іншого способу їх позбутись, окрім як силою.
Путін і його маріонетки не підуть просто так. Уся опозиція покинула Росію або була кинута у в'язницю. Немає іншого способу зупинити цю трагічну війну, окрім як силою,
– констатував Андронников.
За його словами, легіон стане детонатором, а російське суспільство – бомбою.
На російському прикордонні неспокійно: останні новини
- У неділю, 17 грудня, відбувся стрілецький бій у селі Теребрено на Бєлгородщині. Українська розвідка заявила, що за цим стоять противники кремлівського режиму. Вони знищили взводний опорний пункт російських військ.
- Перед цим на Бєлгородщині підірвалась автівка з російськими чиновниками. Імовірно, це сталось унаслідок замінування прикордонної території.
- Як відомо, під час рейду РДК на Брянщині в листопаді добровольці знищили підполковника ФСБ. Однак невідомо, з якої саме зброї.