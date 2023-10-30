У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" – бійці РДК ("Русский добровольческий корпус"). Підрозділ складається з етнічних росіян, що живуть на території України та воюють на її боці. Герої сюжету – бійці із позивними "Фортуна", "Могила" та "Лакі".

Дивіться також Битись за Україну проти кремлівського режиму: у РДК описали "портрет" свого бійця

РДК воює на території України

РДК відомий насамперед своїми рейдами на території Росії – у Білгородську та Брянську області. Але не всі знають, що його бійці воюють пліч-о-пліч з українцями в найгарячіших точках цієї війни, зокрема на Донбасі та на Запорізькому напрямку.

Бійці РДК / Скриншоти 24 Каналу

Запоріжжя – це Бахмут 3.0. Тут вдвічі більше артилерії та техніки, безліч дронів. Вночі літають освітлювальні ракети, стріляють БМП і це виглядає наче якісь "Зоряні Війни",

– розповідає "Могила".

Також "Могила" розказав декілька неймовірних історій із власного бойового досвіду на Запорізькому напрямку. Їх можна почути в інтерв'ю.

Історії бійців РДК: дивіться відео

Що буде, якщо боєць із РДК потрапить у полон

На думку "Фортуни", росіяни будуть мститися – влаштують показові приниження, будуть катувати. Але навіщо потрапляти в полон, якщо є інші варіанти.

Полон неможливий. Підірватись на гранаті набагато легше. У РДК є навіть є відповідний внутрішній наказ,

– ділиться він.

А от "Лакі" говорить, що немає сенсу здаватись у полон, якщо ти маєш зброю.

Чим закінчиться війна

Також бійці поділилися своїми думками з приводу закінчення російсько-української війни.

Тут є два варіанти. Або окуповані території повертаються до України, а Росія платить репарації, але глобальних змін не відбувається. Тоді війна повториться, але буде ще інтенсивнішою. Другий варіант – це громадянська війна як наслідок способу життя та культури, що культивувалися з часів утворення Радянського Союзу,

– розмірковує "Фортуна".

Цікаво! Навесні 2023 року "Український Свідок" випускав матеріал з бійцями цього формування. Переглянути його можна за посиланням.