Легион "Свобода России" обратился к российским военным на фоне боев в Курской области
Источник:Легион "Свобода России"
Бойцы легиона "Свобода России" обратились к военнослужащим российской армии. Они отметили, что сдача в плен – это разумная альтернатива бездумной смерти.
Бойцы отметили, что политическое руководство России настойчиво рекомендует своим воинам не сдаваться в плен, а подорваться на гранате, пока отсиживается в теплом тылу.
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Обращение Легиона к российским бойцам
Легион "Свобода России" отметил, что российские солдаты сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медаль полковника или очередной особняк Герасимова. И это разумное решение.
Во время обращения бойцы Легиона призвали всех военнослужащих вооруженных сил России добровольно сдаваться в плен ВСУ.
Также для тех, кто имеет желание продолжить воевать за нормальное будущее для России, есть железная опция присоединиться к Легиону.
Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обратить оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу. И, кажется, этот момент уже наступил,
– сказали бойцы.
Напомним, недавно глава "Ахмата" открестился от кадыровцев, которых взяли в плен ВСУ в Курской области. Он заявил, что "чеченец, попавший в плен, уже не кадыровец", и якобы "для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен".
Также на днях срочник из Санкт-Петербурга пытался совершить самоубийство гранатой из-за страха плена. Его спасли бойцы ВСУ. Как впоследствии объяснил россиянин, он боялся пыток. А теперь он благодарен за то, что его спасли и вылечили.