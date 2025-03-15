КамАЗ боеприпасов не доехал, а с ноутбуков украли секретные данные: как воюет легион "Свобода России"
- Легион "Свобода России" был сформирован в марте 2023 года и ведет борьбу на стороне Украины, осуществляя акции сопротивления против путинского режима.
- Один из участников легиона, бывший российский военный, имел доступ к секретной информации, выводил данные с ноутбуков и осуществлял диверсии, в частности на железной дороге и с боеприпасами.
Три года назад, в марте 2022 года, был сформирован легион "Свобода России". Участники подразделения, которое воюет на стороне Украины, рассказали об акциях их сопротивления.
Людей в легион еще принимают, но при поступлении их проверяют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись эфира к третьей годовщине легиона "Свобода России".
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Сопротивление начиналось с простых поступков
В начале деятельности легиона в соцсетях активно публиковали фото, где на купюрах писали название легиона, а также появлялись соответствующие граффити с латинской буквой L.
Активно тогда распространяли и листовки и наклейки. Их оставляли на автобусных остановках, столбах и тому подобное.
"Это все начиналось с таких простых вещей... Этот ком накапливали, чтобы люди понимали, что они не одни в России и что против путинского режима можно и нужно бороться", – говорят члены подразделения.
Один из участников легиона также рассказал, что часто бывало бросал кирпичи по машинам с пометками Z. Также совершал диверсии на железной дороге.
Но ни с кем не связывался, потому что безопасность она безопасность. Тогда не было такого полноценного мощного объединяющего какого-то органа, который можно было координировать. Это все я сам по себе. Вот будучи бывшим военным примерно понимал, как работает логистика, как работает железная дорога... Погулял по железной дороге, там повредил, там... Масса способов, если кому-то интересно. Даже на некоторых каналах есть подробные инструкции,
– рассказал он.
Имел доступ ко всей секретной информации российской армии
Впоследствии бывший российский военный получил повестку и стал старшиной в штурмовом отряде, а затем – начальником штаба, а потому имел доступ к секретной информации.
"Я думаю, ну мои штурмовики воюют. Зачем им бронебойными патронами стрелять. Ну ЛПС им обычные дам. А бронебойные мы на полигоне... Все будет ровно, нам не будет, чем стрелять. Это тоже сопротивлению уже относится", – также рассказал он.
Так однажды до российских позиций не доехал КамАЗ боеприпасов.
Много чего делал такого полезного, интересного,
– подчеркнул легионер.
Со временем, когда уже многое было сделано, он понял, что время идти. Но перед этим усиленно собрал с ноутбуков всю информацию.
Также по просьбе проекта "Хочу жить" ему удалось вывести еще двух российских десантников. Отходя с российских позиций, также продолжал вредить.