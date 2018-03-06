"Легитимные": постпред России в ООН отличился циничным заявлением относительно Сирии

Россия в Сирии находится на законных основаниях, поскольку ее туда пригласил официальный Дамаск. Международная коалиция во главе с США не обладает такой легитимностью.

Об этом в интервью Le Temps рассказал новый постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН Геннадий Гатилов.

Читайте также: Россия и сирийские власти виновны в страдании мирных жителей Восточной Гуты, – Трамп и Мэй

В Сирии нет российских регулярных войск. Однако, мы не можем помешать частным лицам приезжать и помогать сирийскому правительству бороться с террористами,

– прокомментировал представитель России.

Гатилов добавил, что резолюция Совбеза ООН относительно 30-дневного перемирия в Восточной Гуте не должна помешать продолжению "борьбы с террористами".

"Несколько дней назад мы объявили 5-часовую гуманитарную паузу. Если прекращение огня не произошло, то это потому, что террористы продолжают препятствовать эвакуации пострадавших и бомбить гуманитарные коридоры", –высказался российский дипломат.

Читайте также: Власти Сирии разворовывают гумпомощь для Восточной Гуты, – Госдеп США

Напомним, 24 февраля Совбезу ООН со второй попытки удалось принять резолюцию о перемирии в Сирии с целью ввоза гуманитарной помощи и эвакуации людей из Восточной Гуты. Первый вариант соглашения заблокировала Россия.

Между тем долгожданная помощь жителям Восточной Гуты таки поступила. В район в пригороде Дамаска, который находится в осаде армии Асада, допустили первый гуманитарный конвой ООН.