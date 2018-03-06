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"Легітимні": постпред Росії в ООН відзначився цинічною заявою щодо Сирії

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Генадій Гатілов вважає, що військова інтервенція Росії в Сирію була
Генадій Гатілов вважає, що військова інтервенція Росії в Сирію була "легітимною" / Фото з відкритих джерел

Росія в Сирії перебуває на законних підставах, оскільки її туди запросив офіційний Дамаск. Міжнародна коаліція на чолі зі США не володіє такою легітимністю.

Про це в інтерв'ю Le Temps новий постійний представник Російської Федерації при Відділенні ООН Генадій Гатілов.

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У Сирії немає російських регулярних військ. Однак ми не можемо перешкодити приватним особам приїжджати і допомагати сирійському уряду боротися з терористами,
прокоментував представник Росії.

Гатілов додав, що резолюція Радбезу ООН щодо 30-денного перемир'я у Східній Гуті не повинна перешкодити продовженню "боротьби із терористами".

"Кілька днів тому ми оголосили 5-годинну гуманітарну паузу. Якщо припинення вогню не сталося, то це тому, що терористи продовжують перешкоджати евакуації потерпілих і бомбити гуманітарні коридори", – висловився російський дипломат.

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Нагадаємо, 24 лютого Радбезу ООН із другої спроби вдалося ухвалити резолюцію про перемир'я у Сирії з метою ввезення гуманітарної допомоги та евакуації людей зі Східної Гути. Перший варіант угоди заблокувала Росія.

Тим часом довгоочікувана допомога жителям Східної Гути таки надійшла. До району в передмісті Дамаска, який перебуває в облозі армії Асада, допустили перший гуманітарний конвой ООН.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії Жертви ООН
Джерело: 24 Канал
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