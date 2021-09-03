"Легкая черепно-мозговая травма": о чем книга, которую Зеленскому подарили в США
Источник:Офис Президента
Конгрессвумен Марси Каптур подарила Владимиру Зеленскому книгу "Легкая черепно-мозговая травма". Это пособие активно используют военные США.
Весной 2021 года книгу "Легкая черепно-мозговая травма" передали также военным ВСУ. В Украине пособие выдали при Американско-украинской медицинской фундации.
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По словам представительницы фундации Натальи Шульги, в этой книге изложили опыт лечения боевых травм, которые американские солдаты получили во время 4 войн.
Корейская война, Вьетнам, Афганистан, Ирак. В этом пособии сосредоточен практический опыт спасения жизни раненых,
– рассказала Шульга.
Помощник военного атташе при посольстве США в Украине капитан Джеймс Типпетс подчеркнул: чаще всего медики спасают военных именно от черепно-мозговых травм.
Он также выразил надежду, что эта книга "поможет многим раненым вернуться к нормальной жизни".
Встреча Зеленского и конгрессменов
- Владимир Зеленский встретился с представителями Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе во время своего визита в США.
- Украинский лидер предложил конгрессменам и конгрессвумен присоединиться к воплощению Плана трансформации Украины.
- По словам Зеленского, двухпалатная поддержка в Конгрессе – это основа стратегического партнерства.
- Приоритетными темами разговора стала ситуация безопасности на Донбассе и в оккупированном Крыму, а также – "Северный поток-2".