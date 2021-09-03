Навесні 2021 року книгу "Легка черепно-мозкова травма" передали також військовим ЗСУ. В Україні посібник видали за Американсько-української медичної фундації.

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За словами представниці фундації Наталії Шульги, у цій книзі виклали досвід лікування бойових травм, які американські солдати набули під час 4 воєн.

Корейська війна, В'єтнам, Афганістан, Ірак. У цьому посібнику зосереджено практичний досвід порятунку життя поранених,

– розповіла Шульга.

Помічник військового аташе при посольстві США в Україні капітан Джеймс Тіппетс наголосив: найчастіше медики рятують військових саме від черепно-мозкових травм.

Він також висловив сподівання, що ця книга "допоможе багатьом пораненим повернутися до нормального життя".

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