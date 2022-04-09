Легко не будет, – Арестович о накоплении войск врага на Востоке и сложности из-за количества

Враг готовится к оцеплению украинских войск в зоне ООС и имеет определенный успех в продвижении на Севере в сторону Краматорска и Славянска. Но успех только в продвижении, а не в окружении.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

Читайте также Они прекрасно знали, что бьют по мирным, – Арестович про авиаудар

Но они не имеют успеха на Юге – условно говоря, Угледар и Марьинка. Не могут пройти, поэтому окружение откладывается, если говорить иронически. А я уверен, что это вообще не произойдет,

– сказал Арестович.

Он сообщил, что командование ВСУ, конечно, знает всю ситуацию и уверен, что справится с ней.

Но легко не будет

В то же время Арестович объяснил, что, несмотря на это, легко не будет, ведь там противник смог сосредоточить преобладающее количество своих войск, как и нужно по военной науке на участках прорыва.

То есть там 1 к 8 соотношению, 1 к 10. Единственное, что россияне не очень умеют воевать, поэтому они берут числом. И нашим там тяжеловато, но не за счет качества россиян, а за счет количества,

– добавил советник главы ОП.

Собирают "намобилизованных"

Он сказал, что на Востоке сплошные человеческие волны из тех, кого смогла нашкрябать Россия во время своих "мобилизаций" с Дальнего Востока и так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Там собирательную солянку собирают. И хотят бросить потом второй эшелон – они сейчас формируют второй эшелон – в том же направлении: Мариуполь и зона ООС. Все их планы известны,

– рассказал Арестович.

Он объяснил, что говоря о "легко не будет", имеется в виду потеря наших войск и продвижение противника. Они ведь собрали там значительно превосходящие силы. Поэтому Украина заплатит высокую цену за то, чтобы остановить все это.

Известно, что Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат на войну против Украины: видео