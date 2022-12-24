Бросают буквально за решетку: оккупанты придумали, как не дать убежать легкораненым бойцам
Источник:Анна Маляр инфо
В России продолжают наблюдать серьезные проблемы с военнослужащими. А точнее, с их мотивацией воевать. Так что их приходится содержать буквально в клетках.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что таким образом россияне пытаются минимизировать дезертирство.
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Раненые оккупанты лечатся за решеткой
Анна Маляр рассказала, что такие "условия лечения" ожидают легкораненых. В помещениях, где они находятся, обустроена металлическая решетка. Ее замыкают для того, чтобы не допустить дезертирства в рядах русских войск.
Также она обратила внимание на состояние медицинских учреждений на временно оккупированных территориях Украины. По ее словам, они перегружены. Поэтому медицинский персонал просто не может справиться с сумасшедшим количеством раненых, регулярно привозимых врагами.
Значительное количество из них умирает так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов,
– подчеркнула она.
По словам заместителя министра обороны, на должности тактического звена оккупанты назначают офицеров запаса. Речь даже о тех, кто уже достиг пенсионного возраста. Причина этого бешеные потери командного состава.
Но личный состав не слишком доверяет новому назначению. Оно неудивительно, ведь у этих офицеров отсутствует боевой опыт, да и компетентность у них сомнительна. Поэтому солдаты переживают, чтобы с таким руководством не понести еще больше потерь.
А потери врага только растут
- По состоянию на утро 23 декабря было известно о 100 950 уничтоженных российских военных. За прошедшие сутки статистику потерь врага пополнили 550 оккупантов.
- Но это еще не всё. Также с начала полномасштабного вторжения удалось превратить в металлолом 3005 танков, 5986 боевых бронированных машин, 1984 артиллерийских систем, 414 РСЗО, 212 средств ПВО, 283 самолета, 267 вертолетов и 1698 БпЛА.
- Кроме того, на балансе вражеского войска на 16 судов, 653 крылатых ракет, 4622 автомобиля и автоцистерны и 178 единиц специальной техники меньше.