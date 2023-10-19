Была в доме с ребенком, когда попала ракета: что известно о погибшей украинке в Секторе Газа

Накануне стало известно, что 17 октября в секторе Газа погибла гражданка Украины Лейла Хижи. Ей было всего 24 года.

Известно, что Лейла Хижи уроженка Харькова. Гхази Хижи – ее отец – палестинец, приехавший в Украину на учебу. Здесь он и познакомился со своей будущей супругой Светланой Куликовой. После окончания учебы Гхази, супруги перебрались в Палестину.

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Что известно о погибшей

Девушка в 2021 году окончила Женский колледж университета Аль-Азхар, что в Каире. Вместе со своей матерью она работала в салоне красоты. Там она готовила палестинских девушек к свадьбе. Сама же вышла замуж в 2022 году.

У Лейлы было только украинское свидетельство о рождении, когда семья выбралась из Харькова. Ее брат Зиад рассказал, что девушка уехала в Турцию и обратилась в украинское консульство, чтобы ей помогли получить паспорт.

Известно, что процесс затянулся. Причиной послужил тот факт, что адрес регистрации Лейлы в Украине был на оккупированной российскими военными территории.

Лейла из Турции вместе с мужем отправились в Египет, а оттуда – в Сектор Газа. Здесь девушка родила дочь, которую назвали Еленой.

Во время боевых действий Лейла Хижи со своей дочерью остались в Газе, а ее муж – в Египте. Семья украинки сразу попросила помочь с эвакуацией.

Мы обращались ко всем компетентным органам, но все, что они сказали: наберитесь терпения. Мы просили о помощи для маленькой девочки. Лейла очень боялась за своего ребенка,

– рассказал Зиад Хижи.

Известно, что с утра 17 октября Лейла вместе с дочерью находились в доме родителей ее мужа. Тогда же в постройку попала израильская ракета, пишут в СМИ. В результате они получили ранения и их госпитализировали в больницу. К сожалению, Лейлу медики спасти не смогли.

Вся ее семья и друзья переживают боль и горе, огромную грусть от того, что ее нет. В чем была вина Лейлы? Она просто пыталась оградить свою дочь. Теперь мы все оплакиваем потерю, которая не просто ранила нас, а уничтожила все эмоции и мысли внутри,

– добавил ее брат.

Отметим, что родные Лейлы обратились в украинское консульство в Египте. Они просят помочь вывезти дочь Леночку к ее отцу. Впрочем, эвакуация наших земляков постоянно откладывается.

Обратим внимание, что на 19 октября в Израиле погибли 18 украинцев в результате боевых действий. Эту информацию подтвердил посол Украины в Израиле.