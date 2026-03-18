Безрецептурные лекарства начнут продавать на АЗС: премьер назвала дату
- С 23 марта в Украине начнут продавать безрецептурные лекарства на автозаправочных станциях.
- Правительство выдало 15 лицензий на продажу, еще 43 заявки находятся на рассмотрении.
С 23 марта в Украине начнут продавать безрецептурные лекарства на автозаправочных станциях. Правительство уже выдало 15 лицензий, еще 43 заявки находятся на рассмотрении.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Когда лекарства начнут появляться на АЗС?
После встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко премьер заявила, что безрецептурные лекарства появятся на АЗС страны со следующей недели.
По ее словам, соответствующие лицензии получили 15 комплексов, еще 43 рассматриваются. Контроль за продажей будет обеспечивать Гослекслужба.
Напомним, соответствующее решение Кабмин принял еще 26 декабря. В Минздраве объяснили, такие изменения происходят, чтобы снизить цены на безрецептурные лекарства и сделать их более доступными там, где аптеки работают нестабильно или вообще отсутствуют.
Какие еще проекты Минздрава недавно заработали?
4 марта стало известно о введении нового проекта Минздрава для военнослужащих. Он предусматривает долговременный медицинский уход для военных, которые получили ранения, и возможность получения бесплатной помощи. Речь идет о круглосуточном медицинском наблюдении, реабилитацию, обследование, профилактику осложнений и даже обучение членов семьи навыкам ухода.
В феврале был запущен электронный кабинет пациента. Сервис позволяет подавать декларацию с врачом и обновлять персональные данные онлайн.
Минздрав внедрил программу "Скрининг здоровья 40+". Инициатива предусматривает оплату государством обследований для украинцев, которым уже есть 40 лет или исполнится в 2026 году.