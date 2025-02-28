Может взять интервью у Путина: подкастер Лекс Фридман едет в Москву

Американский подкастер Лекс Фридман посетит Москву. Вполне возможно, что он возьмет интервью в российского диктатора Владимира Путина.

О поездке в российскую столицу ведущий подкаста написал в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лекса Фридмана.

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Что известно о Лексе Фридмане

В начале 2025 года подкастер провел большое интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В частности, во время разговора Фридман намекнул на то, что глава Кремля "любит свою страну" и раскритиковал Зеленского за нецензурные слова в сторону Путина, считая, что он мог воспользоваться его платформой для мирных инициатив.

Отметим, что подкастер также неоднократно подчеркивал, что считает россиян, украинцев и американцев своими народами и будет продолжать популяризировать их культуры.

Кроме этого, позже он заявил, что хотел бы взять интервью у российского диктатора, чтобы "сыграть свою маленькую роль в продвижении мира". Пользователи соцсетей предполагают, что разговор Фридмана и Путина может состояться уже во время этой поездки в Москву.