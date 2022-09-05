Ленд-лиз дает шанс на перевооружение всей армии, – объяснил Мусиенко этапы этого механизма

5 сентября 2022 , 11:30
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Ленд-лиз – довольно серьезный стратегический механизм, дающий Украине шанс на перевооружение. Это переход на новые системы вооружения и перевооружения всей украинской армии.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что на пути этого механизма нужно пройти два этапа: заказ оборонных предприятий и программа по увеличению производства.

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Война и продолжающиеся интенсивные боевые действия – это все вызывает потребность значительного количества боеприпасов, оружия, амуниции и т.д.
– говорит Мусиенко.

По его словам, это должны быть поставки не просто со складов, а отлаженный механизм конвейерного производства.

"Американцы очень хорошо знают, как должно работать такое конвейерное производство, поэтому они сейчас этим занимаются", – объясняет специалист.

Но также Мусиенко убежден, что нам важно от этого ленд-лиза взять максимум – например, связать себя с проектами в США или шведами, которые тоже хотят помогать.

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Полный стрим с Александром Мусиенко: смотрите видео

 

Автор: Олена Кандяк