Ленд-лиз дает шанс на перевооружение всей армии, – объяснил Мусиенко этапы этого механизма

Ленд-лиз – довольно серьезный стратегический механизм, дающий Украине шанс на перевооружение. Это переход на новые системы вооружения и перевооружения всей украинской армии.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что на пути этого механизма нужно пройти два этапа: заказ оборонных предприятий и программа по увеличению производства.

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Война и продолжающиеся интенсивные боевые действия – это все вызывает потребность значительного количества боеприпасов, оружия, амуниции и т.д.

– говорит Мусиенко.

По его словам, это должны быть поставки не просто со складов, а отлаженный механизм конвейерного производства.

"Американцы очень хорошо знают, как должно работать такое конвейерное производство, поэтому они сейчас этим занимаются", – объясняет специалист.

Но также Мусиенко убежден, что нам важно от этого ленд-лиза взять максимум – например, связать себя с проектами в США или шведами, которые тоже хотят помогать.

Украина получила ленд-лиз 9 мая 2022

9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Согласно программе, США смогут поставлять Украине оружие, транспорт и продовольствие по упрощенной процедуре.

Тема ленд-лиза вызывает немало споров. В частности, информация о конкретных суммах и видах вооружения, которые могут поставляться в рамках этой программы, остается неизвестной. Более того, обсуждается вопрос предоставления грантовой помощи вместо ленд-лиза, ведь сегодня Украина находится в условиях экономической стагнации.

По словам военного эксперта Олега Жданова, заводы в США уже работают в три смены, чтобы предоставить нам необходимое вооружение.

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