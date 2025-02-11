Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что для того, чтобы ленд-лиз полноценно заработал, должна быть политическая воля. Вполне вероятно, что у Дональда Трампа она есть.

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Путин испытывает терпение Трампа

Американский президент не раз заявлял, что с Россией можно договориться. Пока не видно, что Владимир Путин к этому готов. Не помогли даже комплиментарные заявления Трампа, в которых он вспоминал их хорошие отношения и распространение сообщений главы Кремля.

Если посмотреть на реальные действия, то они не свидетельствуют о том, что Россия настроена на конструктив. Она продолжает давить и настаивает на ультиматумах, которые озвучивала ранее,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Возникает вопрос, насколько хватит терпения у американского президента. Он говорит, что хочет закончить войну в 2025 году, но ситуация на поле боя свидетельствует о другом. Одним из инструментов является предоставление оружия Украине, санкции, дальнейшее политическое давление.

"Относительно оружия и конкретно ленд-лиза, то есть разные формы поставки. Например, президентская инициатива и разрешение Конгресса использовать определенные фонды, как было в случае с администрацией Джо Байдена. Или, например, механизм ленд-лиза, который теоретически можно связать с совместной разработкой полезных ископаемых, что интересно для США", – сказал Мусиенко.

Обратите внимание! Дональд Трамп предложил Украине обмен военной помощи на редкоземельные металлы. Речь идет о сумме эквивалентной 500 миллиардам долларов. По словам президента США, он хочет иметь эти деньги, независимо от того, будет ли соглашение между Россией и Украиной.

"Это можно будет подать избирателям в Соединенных Штатах как способ поддержки Украины, сказать, что наконец при Трампе заработал ленд-лиз, которым не воспользовался Байден", – заметил Мусиенко.

Сейчас четкости мало, потому что в один день Трамп озвучивает заявления о возможном прогрессе и даже встрече с Путиным, а в другой – говорит об усилении санкций против российской нефти. Это свидетельствует о том, что лидер США до сих пор ищет альтернативу, чтобы как можно быстрее закончить войну.