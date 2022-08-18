В США говорят, чтобы вместо ленд-лиза оказывать Украине безвозвратную помощь, – политолог

Вокруг темы ленд-лиза для Украины от США до сих пор остается немало вопросов и неопределенностей. В частности, они касаются суммы и видов вооружения, которые могут поставлять Украине в рамках этой программы.

Неизвестна ни сумма, ни виды вооружения, предусмотренные ленд-лизом.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он пояснил, что законопроекты, за которые голосовали в американском Конгрессе, касались процедур, а не самого выделения средств.

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Следовательно, понять, какая сумма будет заложена для поставки вооружения согласно процедуре ленд-лиза, можно будет только тогда, когда в США начнется бюджетный период в следующем году. Это будет 1 октября.

Так же нет информации и о видах вооружения. Как пояснил Вигиринский, ни один из официальных спикеров Украины, включая президента Зеленского, не могут публично объявлять, что Украина получит в рамках ленд-лиза. Имеющаяся информация – это лишь предположения, основанные на других случаях, когда применялся ленд-лиз. Речь идет о периоде Второй мировой войны.

"Есть момент, связанный с процедурой в самих Соединенных Штатах. Любые экспортные поставки вооружения проходят через согласования и в Конгрессе, и в Пентагоне. Лэнд-лиз забирает необходимость согласовывать каждую поставку с представителями Конгресса", – добавил политолог.

Существует вариант грантовой помощи вместо ленд-лиза

Он подчеркнул, что до октября, то есть в текущем бюджетном году, ленд-лиз не заработает. Более того, сейчас отдельные сенаторы и конгрессмены в США сомневаются в уместности этой программы.

Они говорят о том, что в условиях экономической стагнации, в которой сегодня находится Украина, проще оказывать военную помощь не в кредит, с условием выкупа или в аренду, как это предусматривает ленд-лиз, а как безвозвратную грантовую помощь, оказываемую в виде определенных технических средств Таким образом, Украину не погрузят в потенциальные долги, которые ей придется возвращать после завершения войны.

Поэтому здесь совершенно не факт, что США, выбирая между ленд-лизом и грантовым снабжением вооружения, выберут именно первый вариант,

– подытожил Андрей Вигиринский.

Политолог Андрей Вигиринский объяснил, почему ленд-лиз до сих пор не заработал: смотрите видео



Напомним, что ранее генерал ВСУ и первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос объяснял, что оружие от США поступает не так быстро, как хотелось бы, потому что для обеспечения потребностей Украины нужно было запустить производство, ведь техника и оружие, которые есть на американских складах, предназначенные для боевых нужд и решения планов США.​