Еще больше оружия: вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины

Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Украина будет быстрее получать необходимое оружие, также его будет в разы больше.

Наступил момент, которого так ждала Украина. Сегодня, 1 октября, заработала программа ленд-лиза для Украины.

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Заработал ленд-лиз для Украины

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что это будет означать больше оружия для Украины.

Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит – больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории,

– написал он в твиттере.

Напомним, 28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за ленд-лиз Украины. Решение поддержали 417 голосами, а против выступили всего 10 человек. 9 мая закон о ленд-лизе подписал президент Джо Байден. Первый и последний раз такой закон принимался во время Второй мировой войны.

Для чего нужен ленд-лиз

Он предоставляет президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Нам будут быстро передавать необходимое оружие без лишней бюрократии – от патронов и танков до самолетов и ПВО.

Это работает следующим образом:

Украина подает запрос,

Белый дом его рассматривает и после одобрения сразу передает в Украину.

Все финансовые вопросы и долги будут решаться впоследствии уже после поставки вооружения.

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