Заводы США уже работают в три смены, – Жданов рассказал, чего ждать от ленд-лиза

Украинцы с нетерпением ждут, когда начнет действовать ленд-лиз. Между тем заводы в США уже работают в три смены, чтобы предоставить нам необходимое вооружение.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он не исключает, что ленд-лиз будет действовать не до окончания войны, а пока ВСУ не будет полностью переоснащен на западные образцы вооружения.

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"Заводы в США начинают работать в три смены"

Жданов отметил, что США сейчас раскручивают свой военно-промышленный комплекс. Для поставки вооружения в Украину в рамках ленд-лиза заводы в США уже заработали на полную мощность.

По состоянию на сегодняшний день заводы начинают работать в три смены. Они нанимают рабочих и раскручивают на всю мощность свой комплекс,

– сказал военный эксперт.

Он рассказал, что во время введения локдауна из-за COVID-19 США напечатали триллионы долларов. А ленд-лиз для них – толчок экономики, который может все это переварить, уменьшить уровень инфляции, а также снизить цены, прежде всего на горючее.

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"США предоставит нам промышленные объемы оружия"

Жданов подчеркнул, что президенту США Джо Байдену и его администрации сейчас необходимо дать толчок экономике, чтобы до ноября у них были положительные изменения в макропоказателях своей экономической деятельности. Они предоставят нам промышленные объемы вооружения.

И я думаю, что ленд-лиз закончится даже не окончанием войны, а, возможно, полным переоснащением Вооруженных Сил Украины на западные образцы вооружения,

– заявил он.

Военный эксперт добавил, что Пентагон и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сейчас, вероятно, согласовывают план и графики поставок вооружения, а также когда оно поступит и в каких количествах.

Закон о ленд-лизе для Украины: что известно

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Он открывает для украинской армии новое вооружение, оборудование и технологии.

Ленд-лиз предусматривает не только военную помощь Украине, но и любую другую помощь. Председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что наша страна может попросить у США помощь по поставкам сжиженного природного газа.

В июле в Белом доме объяснили, что Украина продолжает получать бесплатную военную помощь. Как только она закончится, тогда заработает ленд-лиз.

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