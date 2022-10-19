Стратегический замысел: почему США до сих пор поставляют Украине оружие не в рамках ленд-лиза
Источник:IQ
В украинском обществе раздаются определенные недовольства темпами развертывания американского ленд-лиза. Однако эксперты объясняют, что на то есть причины. Новая программа помощи отличается от той, которую принимали во время Второй мировой войны.
Сначала украинцам не нравилась дата старта программы, сейчас – отсутствие масштабных действий. Впрочем, в затягивании ленд-лиза есть определенный замысел американского руководства.
Кстати С 1 октября заработал ленд-лиз для Украины: Жданов объяснил, что изменится
Ленд-лиз во время Второй мировой
США являлись непосредственными участниками Второй мировой войны. Они не только поставляли оружие, амуницию, технику и продовольствие своим союзникам.
Именно этот нюанс снимал многие вопросы внутренней политики. Отмечалось, что ленд-лиз – это не только добрая воля Америки, но и форма ее самозащиты. В Вашингтоне руководствовались позицией, приближающей свою победу, усиливая позиции союзников.
На ленд-лиз влияет внутренняя политика США
Теперь такой позиции в американском обществе нет. Обе партии борются за контроль над Конгрессом. 8 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс. Предполагается, что на этот раз возможно поражение "демократов", то есть ослабление позиции президента США Джо Байдена.
В целом позиция Республиканской партии – также проукраинская. Впрочем, эксперты отмечают, что в политсиле существует "трампистская группа". Сторонники бывшего президента Дональда Трампа считают, что Украина – слабое место в политике Байдена. Риторика раздается довольно резкая:
- Конгрессмены от этой неформальной группы открыто заявляют, мол, Байден занимается расточительством, оказывая многомиллиардную помощь Украине.
- Говорят, что Байдену надо понять, что "Америка не банкомат для Украины".
- Более того, "трамписты" разгоняли "предательство", якобы Украина продает "налево" американское оружие. Требовали поставить "под контроль" поставки вооружения в Украину.
Эти тезисы подхватывает путинская пропаганда. Следует также вспомнить инцидент с республиканкой украинского происхождения Викторией Спартц. Она разгоняла скандал, якобы болея за Украину. Однако в результате проголосовала "против" выделения ей военной помощи.
Главный замысел ленд-лиза
Один из кандидатов на пост спикера Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается "легко подписывать" документы о военной помощи Украине, если вступит в должность.
Следовательно, вероятный состав Палаты представителей может тормозить помощь Украине. Именно здесь пригодится программа ленд-лиза. Американские политики никак не смогут его ограничить. По словам экспертов, в этом и заключается стратегический замысел политического руководства Америки – не браться за ленд-лиз, если можно обойтись мощной поддержкой других внутренних резервов.
Смотрите также – как ленд-лиз может изменить ход войны: видео