Каким будет формат ленд-лиза "по-новому": предположение Жданова
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что международные партнеры еще решают, в каком формате должен заработать ленд-лиз. Цель ленд-лиза долгосрочная – перевооружить армию Украины.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как в контрнаступлении помогают американские ракеты HARM.
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Ленд-лиз – долгосрочная программа
Жданов отметил, что ленд-лиз – это долгосрочная программа перевооружения украинской армии. Поэтому формат расчета будет обсуждаться уже в процессе снабжения оружием.
В любом случае, США будут выступать гарантом. Под гарантии США некоторые страны будут предоставлять нам вооружение,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что заводы будут запускаться не только в США. К тому же, долгосрочная программа означает, что она будет работать 10 лет и старше.
У Европы закончился запас избыточного имущества
Военный эксперт также отметил, что у Европы закончился запас находившегося у них на хранении избыточного имущества, и они могли им поделиться.
"Никто не хочет просто так отдавать вооружение. Хотят либо гарантии безопасности, либо деньги на восстановление этого вооружения", – подчеркнул он.
Польша предлагает свои мощности для производства
Жданов продолжил, что ввиду этого Польша предлагает свои мощности для производства оружия, в частности САУ Krab. Некоторым странам, чтобы запустить производство, нужно полгода и больше, а в Польше оно уже развернуто.
Польша вообще предоставила САУ Krab около 100 штук. Она показывает, что ее установка очень эффективна, недорога и они могут производить. Оплачивайте контракты и, пожалуйста,
– заметил он.
Военный эксперт сказал, что вопрос финансирования является главным в ленд-лиге. Есть 2 варианта за чей счет он будет происходить:
- НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет вкладываться в перевооружение Украины на западные образцы.
- США. Джо Байден собирается запросить у правительства США почти 12 миллиардов долларов для обеспечения потребностей ВСУ.
Жданов о том, каким будет формат ленд-лиза "по-новому": смотрите видео
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