Возвращенный россиянами Ленин долго в Мариуполе не продержался
Источник:Мариуполь. Сопротивление
В оккупированном и разрушенном россиянами Мариуполе произошла декоммунизация. Украинские патриоты показали, как выглядит теперь советский памятник, который российские захватчики пытались восстановить.
Во время декоммунизации в Мариуполе, как и в других городах Украины, было демонтировано множество советских памятников. Однако во время оккупации этого населенного пункта захватчики и коллаборанты решили вернуть символы СССР. Так, россияне поставили бюст Владимира Ленина в начале 2023 года, передает 24 Канал.
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Что произошло с памятником
Захватчики и их приспешники установили бюст советского идеолога в старейшем местном парке "Городской сад". Его разместили на "Аллее классиков" в январе. Однако в майские праздники украинские патриоты смогли его декоммунизировать. В телеграмм-канале "Мариуполь. Сопротивление" появились фото и видео с подтверждением.
В сообщении отмечается, что в этот раз бюст уничтожен окончательно. Советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко прокомментировал это событие.
Владимир Ленин в Городском саду Мариуполя немного устал,
– написал он.
В каком сейчас состоянии памятник
На обнародованных кадрах можно увидеть, что бюст остался на постаменте. Однако у Ленина полностью отсутствует лицо и большая часть головы, поэтому его нельзя узнать. Также на видеозаписи видно, что сам постамент тоже разбит.
Советский идеолог потерял лицо / Фото Мариуполь. СопротивлениеК слову, информацию об уничтожении памятника также подтвердил гауляйтер Олег Моргун. Этого коллаборанта российские захватчики назначили "мэром" Мариуполя после оккупации города. Он заявил кремлевским пропагандистским медиа, что неизвестные разбили бюст.
Конфузные ситуации с советскими памятниками в других городах
- В Казахстане житель города Орал надел шапку с украинским трезубцем и принес унитаз к бюсту Георгию Жукова. Свой протестный перформанс этот мужчина устроил в сакральном для россиян 9 мая.
- Жители Бурятии решили почтить молодого оккупанта, погибшего в Украине во время первого года полномасштабного российского вторжения. Они установили ему памятник в Кяхте и открыли бюст под западную музыку из кинотрилогии "Голодные игры".
- 27 апреля 2023 года российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Одна из ракет попала в памятник, находившийся в сквере "Доброты". Он символизировал дружбу этого города с Москвой. Его давно подарила украинцам московская мэрия.