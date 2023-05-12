Возвращенный россиянами Ленин долго в Мариуполе не продержался

В оккупированном и разрушенном россиянами Мариуполе произошла декоммунизация. Украинские патриоты показали, как выглядит теперь советский памятник, который российские захватчики пытались восстановить.

Во время декоммунизации в Мариуполе, как и в других городах Украины, было демонтировано множество советских памятников. Однако во время оккупации этого населенного пункта захватчики и коллаборанты решили вернуть символы СССР. Так, россияне поставили бюст Владимира Ленина в начале 2023 года, передает 24 Канал.

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Что произошло с памятником

Захватчики и их приспешники установили бюст советского идеолога в старейшем местном парке "Городской сад". Его разместили на "Аллее классиков" в январе. Однако в майские праздники украинские патриоты смогли его декоммунизировать. В телеграмм-канале "Мариуполь. Сопротивление" появились фото и видео с подтверждением.

В сообщении отмечается, что в этот раз бюст уничтожен окончательно. Советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко прокомментировал это событие.

Владимир Ленин в Городском саду Мариуполя немного устал,

– написал он.

В каком сейчас состоянии памятник

На обнародованных кадрах можно увидеть, что бюст остался на постаменте. Однако у Ленина полностью отсутствует лицо и большая часть головы, поэтому его нельзя узнать. Также на видеозаписи видно, что сам постамент тоже разбит.

Советский идеолог потерял лицо / Фото Мариуполь. Сопротивление

Конфузные ситуации с советскими памятниками в других городах

В Казахстане житель города Орал надел шапку с украинским трезубцем и принес унитаз к бюсту Георгию Жукова. Свой протестный перформанс этот мужчина устроил в сакральном для россиян 9 мая.

Жители Бурятии решили почтить молодого оккупанта, погибшего в Украине во время первого года полномасштабного российского вторжения. Они установили ему памятник в Кяхте и открыли бюст под западную музыку из кинотрилогии "Голодные игры".

27 апреля 2023 года российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Одна из ракет попала в памятник, находившийся в сквере "Доброты". Он символизировал дружбу этого города с Москвой. Его давно подарила украинцам московская мэрия.

, информацию об уничтожении памятника также подтвердил гауляйтер Олег Моргун. Этого коллаборанта российские захватчики назначили "мэром" Мариуполя после оккупации города. Он заявил кремлевским пропагандистским медиа, что неизвестные разбили бюст.