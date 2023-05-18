У Зеленского допускают, что он лично посетит саммит G7 в Японии

Президент Владимир Зеленский может посетить саммит G7. Он начнется 18 мая в японском городе Хиросима.

Правда, это возможно только в том случае, если разрешит ситуация на фронте. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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Он отметил, что Зеленский обязательно примет участие в саммите G7, однако пока не известно, в каком формате. Жовква добавил, что окончательное решение о возможности визита в Японию будет принято в зависимости от военной ситуации.

Что известно о саммите G7

Главными темами саммита "Большой семерки" в Японии станут:

перекрытие лазейок для обхода санкций против России,

борьба за влияние с Китаем.

К тому же лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции против России для того, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Кремля.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский констатировал, что на этом мероприятии будет отдельное заявление в отношении нашего государства, от которого в Кремле могут начать истерить.

Пока дипломаты шлифуют формулировку итоговых документов предстоящего саммита "семерки" в Хиросиме. Относительно Украины, вероятнее всего, будет отдельное заявление, и она России не понравится,

– подчеркнул посол.

Кроме того, он отметил, что российский диктатор Владимир Путин уже сам давно понял, что проиграл. Вероятно, задача "бункерного" сейчас – оставаться у власти как можно дольше и минимизировать риск "дворцового" переворота.