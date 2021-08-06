Это полная иллюзия, РФ понимает только силу, – Кравчук о том, изменится ли политика после Путина

После президентства Владимира Путина в России не будет проводиться другая политика в отношении Украины. Вся российская дипломатия предусматривает, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов Кремля.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. На встрече в 1993 году президент России Борис Ельцин показал ему важный документ.

Интересно Моя самая большая ошибка – то, что я верил России, – Кравчук о своем президентстве

На вопрос журналистов, иллюзия ли то, что после президентства Путина в России будет проводиться другая политика в отношении Украины, Кравчук ответил утвердительно.

Это полная иллюзия,

– подчеркнул политик.

Кравчук о стратегии Кремля

По словам Леонида Кравчука, как-то после встречи в Москве с Борисом Ельциным, президент показал ему проект одного документа. На нем построена вся российская дипломатия. Речь идет о проекте закона Об основах внешней политики России.



Встреча Кравчука и Ельцина состоялась в Москве, 24 сентября 1993 года / Фото ЕРА

Как отметил первый украинский президент, в этом документе указано, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. У Москвы нет другой политики. "Если взять всю историю России, то увидите, что она построена на великодержавии. "Она (власть Кремля – 24 канал) не понимает переговоров. Россия понимает только силу", – подчеркнул он.