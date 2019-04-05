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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Леонид Кравчук о дебатах Зеленского с Порошенко: Формат – необычный

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      Леонид Крачук
      Леонид Крачук / Getty images

      Необычным формат дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко считает первый Президент Украины Леонид Кравчук. Он считает, что основной темой дискуссии между двумя кандидатами в президенты будет будущее Украины.

      Кроме того, Кравчук считает, что начало дебатов будет за Зеленским. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон".

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      "Формат дебатов, действительно, необычный. Но если кандидаты согласились, значит, он реальный и правомерный. На мой взгляд, Зеленскому есть что сказать. Начало дебатов, я не сомневаюсь, будет за Зеленским", – высказал свое мнение Кравчук.

      По словам первого Президента Украины, на дебатах победит тот, кто предложит реальные шаги, как сделать жизнь украинцев лучше.

      Думаю, основной темой дискуссии двух кандидатов будет будущее Украины. Потому что народ хочет жить лучше. На дебатах победит тот, кто предложит реальные шаги, как сделать жизнь украинцев лучше. И главное чтобы до дебатов не было пустых заявлений,
      – подчеркнул Кравчук.

      Как видно из его слов, он симпатизирует кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Так, Кравчук отметил, что "Квартал 95" – хороший медийный продукт и добавил, что на месте Зеленского начал бы свою речь на дебатах с рассказа о его создании. Также Кравчук назвал брутальными и грубыми слова Петра Порошенко в сторону Зеленского про "марионетку".

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      Кроме того, Кравчук вспомнил, как принимал участие в первых в истории Украины дебатах вместе со вторым Президентом Украины Леонидом Кучмой в 1994 году.

      "Мы сумели провести их на хорошем уровне – не было взаимных обид. Были аргументированные вопросы и ответы о будущем страны. После дебатов мы пожали друг другу руки. Думаю, эти дебаты сыграли важную роль в определении победителя тех выборов", – пояснил он.

      Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от сдачи анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием. На этот раз 19 апреля.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Леонид Кравчук Новости Украины Новости политики
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