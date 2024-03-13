Соратника Навального Леонида Волкова жестоко избили в Литве: мужчину забирала скорая

Соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова жестоко избили в Литве. В результате полученных травм мужчину забрала карета скорой помощи.

Об этом сообщают российские СМИ. Сам Волков за несколько часов до нападения

сообщал об угрозе своей жизни, передает 24 Канал.

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На соратника Навального напали в Литве

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в соцсети Х, что на бывшего главу штабов Алексея Навального – Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе.

По словам россиянки, мужчине разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший начал избивать Волкова молотком.

В литовской полиции подтвердили изданию Delfi, что на Волкова напали в 22:06 по местному времени на улице Жуведру в Вильнюсе.

Журналист Сергей Пархоменко уточнил, что оппозиционер живет в дачном поселке в Вильнюсе, поэтому нападавшим был "точно не случайный уличный хулиган или грабитель, а человек, который специально туда поехал".

Нынешний директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что сейчас Волков находится в больнице. Жданов также опубликовал в сети фото, где зафиксировал избиение Волкова.

Леонида Волкова жестоко избили в Литве / Фото из телеграм-канала Ивана Жданова (18+)

Корреспондент Reuters Андрюс Ситас также опубликовал фотографию с места нападения на Волкова.

Как выглядело место нападения на Волкова / Фото из аккаунта Андрюса Ситаса в соцсети Х

Как отреагировали на нападение на Волкова в Литве

Нападение на Волкова уже успело прокомментировать в соцсети Х министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он отметил, что новости о нападении на россиянина "шокируют".

Соответствующие органы работают. Виновные будут отвечать за свое преступление,

– написал он.

Стоит отметить, что за несколько часов до нападения Волков в интервью российским оппозиционным журналистам говорил об угрозах, с которыми сталкивается команда Навального. Он отмечал, что "ключевой риск сейчас – что нас всех убьют".

По словам Волкова, такой вариант выглядит вполне логичным развитием сложившейся ситуации. Он добавил, что команда Навального пересматривает протоколы безопасности, однако детали он уточнить отказался.

За Волковым следили ультраправые россияне

Бывший лидер признанного экстремистским ультраправого движения "Мужское государство" Вячеслав Поздняков утверждает, что на Леонида Волкова якобы напали его соратники.

В качестве доказательства он приводит переписку с человеком, который сообщает, что смог идентифицировать Волкова по номеру автомобиля и проследил за ним в аэропорту Вильнюса.

За Леонидом Волковым могли следить в Литве / Фото из российских телеграм-каналов

Стоит отметить, что Леонид Волков летом 2019 года покинул Россию после возбуждения уголовного дела в отношении ФБК. После этого он в государство-агрессор не возвращался.

Пострадавший мужчина уже дома

Леонид Волков около 1:52 13 марта записал видеосообщение в социальные сети, где сообщил о своем состоянии после нападения. Мужчина отметил, что уже находится дома.

Спасибо очень за ваши слова поддержки, тяжеловато, но ничего справимся. Было очень приятно прочитать все, что вы мне написали, а вдвойне приятно читать это и осознавать, что я пока еще жив,

– заявил Волков.

Россиянин отметил, что нападающий его ударил молотком для отбивных. В частности, неизвестный раз 15 ударил Волкова по ноге, которая при этом осталась целой.

"Ходить больно, но говорят, что перелома нет, поломал зато руку. Но главное будем работать и не будем сдаваться", – сказал Волков.

Он также отметил, что пока никаких комментариев по этой ситуации давать не готов. Однако подчеркнул, что это был "очевидный типичный бандитский привет от Путина" из "бандитского Петербурга".