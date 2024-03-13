Про це повідомляють російські ЗМІ. Сам Волков за кілька годин до нападу повідомляв про загрозу своєму життю, передає 24 Канал.

До теми Для Путіна це полювання: чому Кремль не зупиниться на смерті Навального

На соратника Навального напали у Литві

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила у соцмережі Х, що на колишнього голову штабів Олексія Навального – Леоніда Волкова напали біля його будинку у Вільнюсі.

За словами росіянки, чоловікові розбили молотком вікно в машині й розпорошили в очі сльозогінний газ, після чого нападник почав бити Волкова молотком.

У литовській поліції підтвердили виданню Delfi, що на Волкова напали о 22:06 за місцевим часом на вулиці Жуведру у Вільнюсі.

Журналіст Сергій Пархоменко уточнив, що опозиціонер живе у дачному селищі у Вільнюсі, тому нападником був "точно не випадковий вуличний хуліган чи грабіжник, а людина, яка спеціально туди поїхала".

Нинішній директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов наголосив, що наразі Волков перебуває у лікарні. Жданов також опублікував у мережі фото, де зафіксував побиття Волкова.

Леоніда Волкова жорстоко побили у Литві / Фото з телеграм-каналу Івана Жданова (18+)

Кореспондент Reuters Андрюс Сітас також опублікував фотографію з місця нападу на Волкова.

Який вигляд мало місце нападу на Волкова / Фото з акаунту Андрюса Сітаса у соцмережі Х

Як відреагували на напад на Волкова у Литві

Напад на Волкова вже встиг прокоментувати у соцмережі Х міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначив, що новини про напад на росіянина "шокують".

Відповідні органи працюють. Винні відповідатимуть за свій злочин,

– написав він.

Варто наголосити, що за кілька годин до нападу Волков в інтерв'ю російським опозиційним журналістам говорив про погрози, з якими стикається команда Навального. Він наголошував, що "ключовий ризик зараз – що нас усіх повбивають".

За словами Волкова, такий варіант виглядає цілком логічним розвитком ситуації, що склалася. Він додав, що команда Навального переглядає протоколи безпеки, однак деталі він уточнити відмовився.

За Волковим слідкували ультраправі росіяни

Колишній лідер визнаного екстремістським ультраправого руху "Чоловіча держава" В'ячєслав Поздняков стверджує, що на Леоніда Волкова нібито напали його соратники.

Як доказ він наводить листування з людиною, яка повідомляє, що змогла ідентифікувати Волкова за номером автомобіля і простежила за ним в аеропорту Вільнюса.

За Леонідом Волковим могли слідкувати у Литві / Фото з російських телеграм-каналів

Варто зазначити, що Леонід Волков улітку 2019 року залишив Росію після порушення кримінальної справи стосовно ФБК. Після цього він у державу-агресорку не повертався.

Постраждалий чоловік вже вдома

Леонід Волков близько 1:52 13 березня записав відеоповідомлення у соціальні мережі, де повідомив про свій стан після нападу. Чоловік наголосив, що вже перебуває вдома.

Дякую дуже за ваші слова підтримки, тяжкувато, але нічого впораємося. Було дуже приємно прочитати все, що ви мені написали, а вдвічі приємно читати це й усвідомлювати, що я поки ще живий,

– заявив Волков.

Росіянин зауважив, що нападник його вдарив молотком для відбивних. Зокрема, невідомий разів 15 вдарив Волкова по нозі, яка при цьому залишилася цілою.

"Ходити боляче, але кажуть, що перелому немає, поламав зате руку. Але головне будемо працювати і не будемо здаватися", – сказав Волков.

Він також наголосив, що поки що жодних коментарів щодо цієї ситуації давати не готовий. Однак підкреслив, що це був "очевидний типовий бандитський привіт від Путіна" з "бандитського Петербургу".