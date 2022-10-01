В Украине против коллаборантов открыли дела
По данным следствия, ставленник Кремля и главарь так называемой "ЛНР" регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях. Он призвал к участию в псевдоголосовании за присоединение оккупированной Луганской области к России.
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Именно Пасечник подписал фейковый "закон" о признании вхождения Луганской области в состав России. Также он давал указания для организации избирательных комиссий для "голосования".
В первый день псевдореферендума глава так называемой "ЛНР" публично призвал граждан Украины к активному участию в незаконном мероприятии. Он заявлял, что большинство населения оккупированной территории вроде бы "стремится стать частью России",
– заявили в Офисе генпрокурора.
Кстати, подозрение объявили еще 8 представителям оккупационных властей Луганска:
- Максиму Кнышу;
- Александру Малькову;
- Натальи Стрельчук;
- Мирославе Руденко;
- ‚Анастасии Селивановой;
- Александру Бондаренко;
- Александру Дяговцу;
- Алексею Жигулину.
Они также участвовали в незаконных и циничных действиях.
Главарям боевиков сообщили о подозрении
Оккупантов подозревают по 2 статьям. Речь идет о коллаборационной деятельности и посягательствах на территориальную целостность Украины.
Добавим, что 30 октября Пасечник побывал на шабаше у президента России Владимира Путина. Марионетка Кремля вместе с другими тремя клоунами-товарищами радовался после незаконных и дерзких слов агрессора о присоединении территорий Украины к России.
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