В Украине против коллаборантов открыли дела

По данным следствия, ставленник Кремля и главарь так называемой "ЛНР" регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях. Он призвал к участию в псевдоголосовании за присоединение оккупированной Луганской области к России.

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Именно Пасечник подписал фейковый "закон" о признании вхождения Луганской области в состав России. Также он давал указания для организации избирательных комиссий для "голосования".

В первый день псевдореферендума глава так называемой "ЛНР" публично призвал граждан Украины к активному участию в незаконном мероприятии. Он заявлял, что большинство населения оккупированной территории вроде бы "стремится стать частью России",

– заявили в Офисе генпрокурора.

Кстати, подозрение объявили еще 8 представителям оккупационных властей Луганска:

​Максиму Кнышу;

Александру Малькову;

Натальи Стрельчук;

​Мирославе Руденко;

‚Анастасии Селивановой;

Александру Бондаренко;

​Александру Дяговцу;

​Алексею Жигулину.

Они также участвовали в незаконных и циничных действиях.



Главарям боевиков сообщили о подозрении

Оккупантов подозревают по 2 статьям. Речь идет о коллаборационной деятельности и посягательствах на территориальную целостность Украины.

Добавим, что 30 октября Пасечник побывал на шабаше у президента России Владимира Путина. Марионетка Кремля вместе с другими тремя клоунами-товарищами радовался после незаконных и дерзких слов агрессора о присоединении территорий Украины к России.

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