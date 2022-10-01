В Україні проти колаборантів відкрили справи
За даними слідства, ставленик Кремля та ватажок так званої "ЛНР" регулярно брав участь у пропагандистських заходах. Він закликав до участі у псевдоголосуванні за приєднання окупованої Луганщини до Росії.
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Саме Пасічник підписав фейковий "закон" про визнання входження Луганщини до складу Росії. Також він давав вказівки для організації виборчих комісій для "голосування".
У перший день псевдореферендуму голова так званої "ЛНР" публічно закликав громадян України до активної участі у незаконному заході. Він заявляв, що більшість населення окупованої території начебто "прагне стати частиною Росії",
– заявили в Офісі генпрокурора.
До речі, підозру оголосили ще 8 представникам окупаційної влади Луганська:
- Максиму Книшу;
- Олександру Малькову;
- Наталії Стрельчук;
- Мирославі Руденко;
- Анастасії Селівановій;
- Олександру Бондаренку;
- Олександру Дяговцю;
- Олексію Жигуліну.
Вони також брали участь у незаконних та цинічних діях.
Ватажкам бойовиків повідомили про підозру
Окупантів підозрюють за 2 статтями. Мовиться про колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність Україна.
Додамо, що 30 жовтня Пасічник побував на шабаші у президента Росії Владіміра Путіна. Маріонетка Кремля разом з іншими 3 клоунами-таваріщамі радів після незаконних та зухвалих слів агресора про приєднання територій України до Росії.
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