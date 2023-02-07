Дания передаст Украине танки Leopard 1A5, – DR Nyheder

Весь цивилизованный мир помогает Украине бороться за свободу. В частности, Дания передаст для воинов ВСУ танки Leopard 1A5.

Эти танки уже сняли с вооружения. Теперь их очистят от пыли и доведут до полной боевой готовности.

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Ожидается, что первые Leopard 1A5 смогут поступить в Украину уже в течение нескольких месяцев.

Германия согласилась предоставить Украине Leopard 1

Официальный Берлин готов предоставить Украине Leopard 1. Речь идет о танках, которые отремонтируют компании Rheinmetall и FFG. В общей сложности на двоих у них есть 187 Leopard 1.

В идеале первые основные боевые танки Leopard 1 должны поступить в Украину уже этим летом, но большинство, вероятно, удастся поставить не раньше 2024 года.

– говорится в сообщении.

Пока прогнозируют, что в Украину в 2023 году могут поступить 20 – 25 танков Leopard 1 от Rheinmetall.

Ранее Владимир Зеленский поблагодарил Германию за решение по танкам Leopard 1. Его официальный Берлин принял в 2023 году.

Украинским воинам нужны танки, чтобы освободить города и деревни от российских оккупантов.