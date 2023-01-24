Даже рота танков Leopard – это грозная сила на поле боя, – военный аналитик

Украина ожидает решения Германии о разрешении другим странам насчет передачи Leopard 2. Пока неизвестно, сколько танков получат ВСУ. Однако даже несколько десятков этих машин – это мощно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Игаль Левин. По его словам, Leopard 2 – это мощная техника. Она лучше во всех аспектах за советские танки.

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Может ли что-нибудь изменить на поле боя рота танков Leopard 2

Как отметил Левин, даже рота танков (14 единиц – 24 Канал) может существенно помочь на поле боя. Однако Украина должна получить больше "леопардов".

"Даже рота Leopard 2 – это грозная сила на поле боя. Вообще в умелых руках даже один танк может быть грозным. Огневая поддержка от танка всегда очень важна", – заметил Левин.

Он добавил, что батальон таких танков (несколько десятков – 24 канал) может стать ударной силой на определенной точке прорыва. Эта техника поможет прорвать определенный участок фронта, чтобы выйти на оперативное пространство.

Если Украина получит около сотни танков, их можно разделить на батальоны и получить мощную боеспособную единицу. Но важно, чтобы экипаж был должным образом готов.

Как танки Leopard 2 помогут на поле боя – Левин: смотрите видео

Если речь идет о сотне танков, то вы создаете 1-2 батальона. Другие танки идут для учения или на запчасти. И у вас уже есть мощная сила. Вы можете создать некую "штурмово-пробивную" бригаду. Конечно, для долгих лет войны это не годится. Но для 1-2 ударов стратегического уровня это будет отличным подспорьем,

– отметил Левин.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что ему нужно около 300 танков для проведения одной наступательной операции. Это количество понемногу собирается. Как напомнил Левин, Украина получит 120 модернизированных Т-72 из США. Еще, по всей вероятности, будет неназванное количество Leopard 2. Сюда стоит добавить и британские Challenger 2.

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