На Мелитопольском направлении ВСУ ведут наступательные операции, нанося врагу урон в живой силе и технике. Воины 47 отдельной механизированной бригады, воюющие на этом участке, рассказали, как тяжелая техника, переданная международными партнерами, влияет на ход боев.
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Броневая защита
На видео можно увидеть, как танк "Леопард" и боевая машина пехоты "Брэдли" прикрывают пехоту от вражеских снарядов и пуль.
Бойцы уверяют, что танки во время наступательных действий не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и ее технику, но и играют психологическую роль "броня прикрывает".
Кадры работы наших военных: видео
Военная помощь от союзников: что известно
Президент Зеленский заявил, что первые танки M1 Abrams уже прибыли в Украину. Издание Politico писало, что десять танков уже передали Киеву. В общей сложности нам должны предоставить 31 машину.
Недавно американцы объявили очередной пакет военной помощи, в который вошли ракеты ПВО, HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и т.д.
В то же время относительно ATACMS – их не будет в этом пакете. Впрочем, по данным СМИ, Байден во время встречи с Зеленским пообещал впоследствии предоставить небольшое количество дальнобойных ракет. Сам глава государства считает, что история с ATACMS будет подобна сценарию с F-16.
Контрнаступление ВСУ: что известно
- Российские военные за прошедшие сутки атаковали и наступали сразу на нескольких участках фронта на Востоке и Юге. В частности, они наступали в районе Марьинки, Авдеевки и Урожайного.
- По словам полковника Александра Штупуна, враг не оставляет попыток захватить Марьинку и вернуть утраченные позиции в районе Работино.
- По мнению генерала Александра Тарнавского, наибольшего прорыва в украинском контрнаступлении следует ждать после взятия Токмака.