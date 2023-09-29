На Мелітопольському напрямку ЗСУ ведуть наступальні операції, завдаючи ворогу втрат у живій силі і техніці. Воїни 47 окремої механізованої бригади, які воюють на цій ділянці, розповіли, як важка техніка, передана міжнародними партнерами, впливає на хід боїв.

Дивіться також ЗСУ не ведуться: навіщо росіяни переконують, що відходять від Токмака

Броньовий захист

На відео можна побачити, як танк "Леопард" та бойова машина піхоти "Бредлі" прикривають піхоту від ворожих снарядів і куль.

Бійці запевняють, що танки під час наступальних дій не лише ефективно нищать ворожу піхоту та її техніку, але й грають психологічну роль "броня прикриває".

Кадри роботи наших військових: відео

Військова допомога від союзників: що відомо

Президент Зеленський заявив, що перші танки M1 Abrams вже прибули в Україну. Видання Politico писало, що десять танків вже передали Києву. Загалом нам мають надати 31 машину.

Нещодавно американці оголосили черговий пакет військової допомоги, куди увійшли ракети ППО, HIMARS, 155-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові системи Javelin і AT-4, понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї тощо.

Водночас щодо ATACMS – то їх не буде у цьому пакеті. Втім, за даними ЗМІ, Байден під час зустрічі із Зеленським пообіцяв згодом надати невелику кількість далекобійних ракет. Сам глава держави вважає, що історія з ATACMS буде подібна до сценарію з F-16.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо