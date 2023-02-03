Еще одно историческое решение: Германия предоставила лицензию на продажу Украине Leopard 1

Германия продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. Страна уже предоставила лицензию на продажу Украине танков Leopard 1.

Германия одобрила идею Rheinmetall о передаче Украине старых танков Leopard 1. Информацию подтвердили в правительстве Германии.

Обратите внимание Глава Минобороны Германии прокатался на "Леопарде" и пообещал передать Украине 14 танков

Это будет реализовано, если Киев согласится их купить. Сначала танки отремонтируют. В общей сложности цена сделки составит примерно 100 миллионов евро.

Германия ведет переговоры по Gepard

Кроме того, Германия ведет переговоры по закупке зениток Gepard. Их Катар приобрел для обеспечения безопасности на чемпионате мира.

Gepard очень хорошо зарекомендовал себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это помогло бы украинцам,

– заявили в минобороны Германии.

Известно, что говорится о 15 Gepard.

Первая "волна" танков для ВСУ – что известно

Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках первой волны ВСУ получат до 140 современных танков. Глава МИД Украины отметил, что создание "танковой коалиции" – огромная победа Украины.

К "танковой коалиции" присоединились уже 12 участников. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Кулеба подчеркнул, что работа продолжается. Важно увеличить количество участников, а также количество танков, которые получат ВСУ.