Leopard или Abrams: главная интрига вокруг танков для Украины
Украина надеется на решение европейских лидеров о передаче тяжелых танков. Однако сомнения Германии имеют политический и психологический контекст.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он считает, что Украине нельзя передавать 4 типа танков, потому что это повлечет за собой хаос с точки зрения обеспечения, обучения экипажей и т.д., ведь это разные танки, разные подходы и тактика их использования.
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Сомнения по поводу передачи в Украину тяжелых танков заключаются в политической плоскости, убежден Самусь. Техническую плоскость давно уже изучили.
Leopard или Abrams
По словам спикера, с технической точки зрения для Украины идеально было бы получить Leopard 2. Ведь у британских Abrams стоит газотурбинная установка, для них необходимо специальное топливо, поэтому они сложны с точки зрения технического обеспечения.
С политической точки зрения самым простым вариантом были бы американские танки, но с технического, к сожалению, Abrams очень тяжело будет обслуживать в Украине.
– добавил эксперт.
Самусь о западных танках: смотреть видео
Почему Германия колеблется
Причины колебаний Германии по поводу решения передать Украине Leopard лежат в психологической плоскости, отметил Самусь. Он вспомнил слова одного из немецких депутатов на дебатах в Бундестаге о том, что они не хотят, чтобы немецкие танки в Украине сражались против россиян, потому что их деды уже попробовали и это было плохо.
Почему-то они не говорят, что украинцы во время Второй мировой войны больше пострадали, чем россияне от немецких дедушек. Я не знаю почему они считают, что пострадали только россияне,
– добавил Самусь.
Он убежден, что к формированию этой психологически-политической конструкции приложились и политика, и пресса, а это влияет и на позицию избирателей.
Эксперт предполагает, что разрешение на реэкспорт не означает передачу в Украину именно немецких танков. Скорее, мы получим финские, польские, чешские, словацкие, датские или испанские танки Leopard 2.
Украине передают западную технику: последнее
- Пока Германия продолжает тормозить процесс передачи Украине танков Leopard, уже 5 стран заявили, что готовы передать нашему государству эти танки. Однако они пока ждут окончательного решения вопросов с Берлином.
- Берлин анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 миллиарда евро. Немецкий министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в него войдут: 40 БМП Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.
- Британия предоставит нам эскадрилью, то есть около 14 танков Challenger 2