Leopard или Abrams: главная интрига вокруг танков для Украины

Украина надеется на решение европейских лидеров о передаче тяжелых танков. Однако сомнения Германии имеют политический и психологический контекст.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он считает, что Украине нельзя передавать 4 типа танков, потому что это повлечет за собой хаос с точки зрения обеспечения, обучения экипажей и т.д., ведь это разные танки, разные подходы и тактика их использования.

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Сомнения по поводу передачи в Украину тяжелых танков заключаются в политической плоскости, убежден Самусь. Техническую плоскость давно уже изучили.

Leopard или Abrams

По словам спикера, с технической точки зрения для Украины идеально было бы получить Leopard 2. Ведь у британских Abrams стоит газотурбинная установка, для них необходимо специальное топливо, поэтому они сложны с точки зрения технического обеспечения.

С политической точки зрения самым простым вариантом были бы американские танки, но с технического, к сожалению, Abrams очень тяжело будет обслуживать в Украине.

– добавил эксперт.

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Почему Германия колеблется

Причины колебаний Германии по поводу решения передать Украине Leopard лежат в психологической плоскости, отметил Самусь. Он вспомнил слова одного из немецких депутатов на дебатах в Бундестаге о том, что они не хотят, чтобы немецкие танки в Украине сражались против россиян, потому что их деды уже попробовали и это было плохо.

Почему-то они не говорят, что украинцы во время Второй мировой войны больше пострадали, чем россияне от немецких дедушек. Я не знаю почему они считают, что пострадали только россияне,

– добавил Самусь.

Он убежден, что к формированию этой психологически-политической конструкции приложились и политика, и пресса, а это влияет и на позицию избирателей.

Эксперт предполагает, что разрешение на реэкспорт не означает передачу в Украину именно немецких танков. Скорее, мы получим финские, польские, чешские, словацкие, датские или испанские танки Leopard 2.

Преимущества танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

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