Российские военные разработали методические рекомендации по "борьбе" с танками западного производства. Об этом со ссылкой на представителя вражеского минобороны сообщают СМИ.

Кстати говоря "А зачем языком мололи": пропаганда получила новые методички реакций на успех контрнаступления ВСУ

Новые российские методички

Похоже, что в государстве-агрессоре не устают выпускать методики. Чтобы хоть как-то "помочь" своему войску, в минобороны написали рекомендации, как же "бороться" с Leopard.

Экипажи танков уже якобы готовят "непосредственно для танковой дуэли" в Мулино. По крайней мере, так заявляет начальник центра боевой подготовки Евгений Арифулин.

Также для борьбы с танками на российском полигоне тренируют операторов дронов, снайперов и пулеметчиков.

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Фейковый "успех": россияне в очередной раз похвастались "уничтожением" Leopard

В марте российские телеграмм-каналы распространили очередной фейк о своих "победах" на фронте. Так, один из пропагандистских ресурсов опубликовал фото, где оккупант якобы уничтожает Leopard.

Все бы ничего, если бы не оказалось, что россияне просто взяли фото из твиттера ливанской армии, заменив шеврон на форме военного российским. Кстати, на странице есть видео, которое также распространили пропагандисты. Пользователи сети установили, что танк на фото – израильский, скорее всего, Merkava.