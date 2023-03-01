Удивительно, что не F-16: в псевдореспублике заявили, что "захватили Leopard вместе с польским экипажем"

Едва успели в Украину прибыть немецкие танки Leopard, как россияне уже нашли чем похвастаться. Они будто захватили боевую машину вместе с экипажем из Польши.

Соответствующую басню рассказывают так называемые СМИ псевдореспублики. В сообщении от 1 марта, передает 24 Канал, говорится, что оккупанты каким-то чудом смогли у Бахмута захватить немецкий Leopard.

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Оккупанты обнаружили "польских наемников"

Вишенкой на торте этой нелепой истории стал экипаж. Как рассказала так называемая советница главы "ДНР" Пушилина Яна Гагина, захватить удалось не только танк Leopard, но и экипаж. Соответствующую информацию впоследствии подтвердил заместитель секретаря Донецкого отделения "Единой России" Алексей Муратов. Вот в его слова мы рекомендуем вчитаться.

Насколько я знаю, экипаж захваченного танка – польские наемники. Польша вообще проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антироссийскую позицию, чем другие страны коллективного Запада,

– пожаловался Муратов.

Интересно, что российское минобороны еще не комментировало заявление о "трофейном" Leopard. Да и некоторые военные источники выразили сомнение в том, что это вообще возможно.

Хорошо на эту ситуацию отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил, что "россияне деградируют воображениями в геометрической прогрессии. F-16 они еще в плен не взяли превентивно?", добавил он иронически.

Заметим, что россияне обожают придумывать о потерях или захвате украинской техники. Так, минобороны в свое время насчитало в разы больше уничтоженных HIMARS, чем было физически на балансе ВСУ. Как бы то ни было, но все это демонстрирует, что враг очень и очень сильно боится техники, которую нашему государству передают партнеры.

И здесь нет ничего удивительного. Она помогает умножать потери россиян. Так, по состоянию на утро 1 марта, на тот свет удалось отправить 149 890 захватчиков. Только за минувшие сутки скамьи "двухсотых" пополнили 650 бойцов страны-агрессора. Заметим, что эти цифры приблизительны. Точно подсчитать уничтоженных врагов в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.