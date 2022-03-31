Лещенко опроверг фейк, что якобы "азовцы" преследуют мирных жителей Мариуполя

Мариуполь находится в блокаде российских военных, которые издеваются над мирным населением. Несмотря на это, российские пропагандисты пытаются навязать фейк, что полк "Азов" якобы преследует мирных жителей Мариуполя.

ФСБ разослало пропагандистам фейковое видео

Об очередном вранье путинского режима рассказал журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал. Он заявил, что фейк разоблачило российское антипропагандистское сообщество "Медиазона".

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Сообщается, что российские пропагандисты заявляют о том, что "азовцы" якобы преследуют мирных жителей Мариуполя. С таким заявлением выступила жительница Мариуполя Любовь Устинова.

В видео, обнародованном государственными СМИ России, она говорила якобы о зверствах "Азова" в Мариуполе. Но оказалось, что это видео принадлежит ФСБ.

Коллеги из "Медиазоны" выяснили, что это видео, которое якобы эта беженка из Мариуполя записала, было распространено ФСБ России. Разослано в российские государственные пропагандистские медиа с требованием обнародовать его и не указывать источник, откуда это видео у них появилось,

– рассказал Лещенко.

Он добавил, что у видео несколько дублей, поскольку женщина не смогла с первого раза рассказать, что от нее требовали пропагандисты.

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