Российская пропаганда достигла своего апогея. Дезинформацию распространяют не только неизвестные каналы, но и политическая верхушка РФ и Беларуси.

Лещенко опроверг полный пакет фейков

Журналист Сергей Лещенко в очередной раз опроверг фейк главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает 24 канал. Он обвиняет Украину в разработке химического и биологического оружия.

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Кроме того, Лещенко ответил на дезинформацию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он в Москве встретился с Путиным и цинично сказал, что Украина готовилась напасть на Беларусь.

Он заявил, что оказывается это не Россия напала на Украину, используя для этого Беларусь как коридор, а Украина готовилась напасть на Беларусь. И это удалось предотвратить в последний момент,

– отметил Лещенко.

По версии пропагандистов Украина планировала напасть на ОРДЛО. "При этом параллельно разрабатывалось и химическое и ядерное оружие… Полный пакет фейков", – констатировал журналист.

Лещенко обратил внимание на абсурдность заявления Лукашенко.

"Украина 8 лет находится в состоянии защиты от российской агрессии на наших оккупированных территориях, а параллельно оказывается планировала напасть на Беларусь. Дождалась момента, когда на территории Беларуси накопились сотни тысяч российских военных и захотела напасть", – резюмировал он.

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