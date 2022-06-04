Лещенко рассказал, как российская пропаганда все еще пытается доказать, что война – это не война

Российские захватчики пытаются реализовать свое пропагандистское виденье на временно оккупированных территориях Украины. Для этого враг цинично лжет и использует детей.

Сергей Лещенко – советник главы Офиса Президента – рассказал, что на временно оккупированных территориях россияне активно восстанавливают советские памятники. В частности, "откопали" Ленина, сообщает 24 канал.

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По словам Лещенко, этим абсурдом оккупанты пытаются искусственно показать, что реализуют свою так называемую политику "денацификации". Именно ее россияне называют как одну из целей военной агрессии против Украины.

Вторая причина – чтобы отстранить саму Россию от этой войны. Показать, что это не война, в которой Россия участвует. Это – война, в которой реализуют цели уже давно исчезнувшего Советского Союза,

– заметил советник руководителя ОП.

Кроме того, устанавливая памятники Ленину, российские захватчики пытаются показать, что изменили на оккупированных территориях хоть что-нибудь. Однако все их изменения – это только убийства украинцев и разрушения.

Враг также пытаются сыграть на сентиментах пожилых людей в оккупированных городах.

В русской пропаганде используют детей

Российские пропагандисты цинично используют детей для своей пропаганды. После многих недель разрушений и убийств россияне пытаются хоть как-то улучшить свой имидж. Никакого успеха в этом они, конечно, не достигли.

Одним из героев русской пропаганды стал мальчик Алеша из Белгородской области. Российские пропагандисты рассказывают, что он якобы встречал с цветами танки, двигавшиеся на украинские земли. В Нижнем Новгороде уже даже появилось граффити с Алешей.

Лещенко объяснил, что ребенком россияне пытаются подменить прошлый символ войны – украинскую пожилую женщину. Она будто бы встречала захватчика с красным флагом. Однако женщина отказалась участвовать в пропагандистской работе после того, как россияне уничтожили ее дом.

Как пропагандисты Кремля меняли риторику по поводу войны

Российская армия в Украине терпит колоссальные потери. Из-за провалов своих военных российские пропагандисты несколько раз меняли риторику по поводу войны .

Сначала они распространяли бред о спецоперации для "денацификации" и "демилитаризации". Тогда они рассказывали, что вроде бы быстро оккупируют Украину. Однако герои ВСУ нанесли России огромные потери. Оккупантов ликвидировали, а их технику – уничтожали.

Чтобы скрыть провал российских военных, Россия перешла ко "второму этапу". В этот раз Кремль захотел установить контроль над Донецкой и Луганской областями.

Когда к 9 мая российских военных стало существенно меньше, а успехов не было, риторику еще раз изменили. Пропагандисты заговорили об "американских биолабораториях" и перешли к угрозам ядерным оружием.

Во время третьего этапа – медленной оккупации и обороны оккупированного Юга – российские пропагандисты начали готовить население России к "неожиданному" военному поражению. В этот раз пропагандисты лгут о вооруженном противостоянии России со всеми странами ЕС и НАТО.

Тем временем Генштаб ВСУ 3 июня сообщил о 30 950 ликвидированных российских оккупантах. Число уничтоженных врагов растет ежедневно.

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