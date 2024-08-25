В крымской Феодосии бушует масштабный лесной пожар: более сотни человек эвакуировали
В крымской Феодосии в воскресенье, 25 августа, вспыхнул мощный лесной пожар. Из-за этого эвакуировали более 100 человек.
Огонь охватил уже 15 гектаров леса. Возгорание произошло в горной местности Тепе-Оба в районе населенного пункта Орджоникидзе, передает 24 Канал.
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На Тепе-Оба может стоять российская ПВО
Известно, что вспыхнула сухая трава, из-за чего пламя начало быстро распространяться.
В российских СМИ говорят, что людей экстренно вывезли из опасной зоны автобусами, а некоторые поехали своим транспортом.
В Крыму вспыхнул мощный лесной пожар: смотрите видео
По словам местных жителей, дорогу из Орджоникидзе на Феодосию, что вблизи пожара, сейчас временно перекрыли.
Въезд в Феодосию перекрыт из-за пожара: смотрите видео
К тушению уже привлечены вертолеты Ми-8... На случай ухудшения ситуации уже подготовлены пункты временного размещения в Коктебеле. Информации о пострадавших пока не было,
– утверждают российские телеграм-каналы.
Оккупационные власти сообщили, что в целом к ликвидации пожара задействовано более 280 специалистов и 83 единицы техники. Вертолеты уже сбросили 35 тонн воды.
В Феодосии бушует лесной пожар: смотрите видео
Также по информации некоторых телеграмм-каналов, на Тепе-Оба может стоять российская ПВО. Ввиду угрозы распространения огня, пожар может добраться до ее местоположения.
Лесной пожар в Феодосии не утихает: смотрите видео