В крымской Феодосии бушует масштабный лесной пожар: более сотни человек эвакуировали

В крымской Феодосии в воскресенье, 25 августа, вспыхнул мощный лесной пожар. Из-за этого эвакуировали более 100 человек.

Огонь охватил уже 15 гектаров леса. Возгорание произошло в горной местности Тепе-Оба в районе населенного пункта Орджоникидзе, передает 24 Канал.

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На Тепе-Оба может стоять российская ПВО

Известно, что вспыхнула сухая трава, из-за чего пламя начало быстро распространяться.

В российских СМИ говорят, что людей экстренно вывезли из опасной зоны автобусами, а некоторые поехали своим транспортом.

В Крыму вспыхнул мощный лесной пожар: смотрите видео

По словам местных жителей, дорогу из Орджоникидзе на Феодосию, что вблизи пожара, сейчас временно перекрыли.

Въезд в Феодосию перекрыт из-за пожара: смотрите видео

К тушению уже привлечены вертолеты Ми-8... На случай ухудшения ситуации уже подготовлены пункты временного размещения в Коктебеле. Информации о пострадавших пока не было,

– утверждают российские телеграм-каналы.

Оккупационные власти сообщили, что в целом к ликвидации пожара задействовано более 280 специалистов и 83 единицы техники. Вертолеты уже сбросили 35 тонн воды.

В Феодосии бушует лесной пожар: смотрите видео

Также по информации некоторых телеграмм-каналов, на Тепе-Оба может стоять российская ПВО. Ввиду угрозы распространения огня, пожар может добраться до ее местоположения.

Лесной пожар в Феодосии не утихает: смотрите видео